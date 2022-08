Trotz Energiekrise: Becken in Franken Therme bleiben heiß

Wegen der Energiekrise werden immer mehr Sparmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen getroffen. Eine davon ist es zum Beispiel, in Schwimmbädern die Wassertemperatur zu senken. Eine Maßnahme, die in der Franken Therme Bad Windsheim kein Thema ist.

Kein Freizeitbad – Wärme wichtig

Für Thermengäste soll sich in Bad Windsheim gar nichts ändern, sagt Geschäftsführer und Technischer Leiter Oliver Fink. Das wäre kontraproduktiv, immerhin ist der Sinn und Zweck, den Körper in den warmen Solebecken zu entspannen. Die Wirkung wäre in kühlerem Wasser nicht voll gegeben. In Sportschwimmbädern dagegen ist das kein Problem, so Fink.

Vorausschauende Energieversorgung

Das heißt aber nicht, dass die Franken Therme das Energiethema nicht beschäftigt. Allerdings nicht erst seit der Krise, sondern schon seit Anfang der 2000er, als die Therme gebaut worden ist. Schon damals war das Ziel, möglichst wenig auf fossile Energien zu setzen. Geschäftsführer Oliver Fink erklärt, dass das Bad Energie über Fernwärme bezieht: 30 Prozent Biomasse, 30 Prozent Biogas, 10 Prozent Industrieabwärme und – ganz ohne ging und geht es nicht – 30 Prozent Erdgas.

Thermen sind Energieschleudern

Auch wenn die Therme in Bad Windsheim sich so gut gerüstet sieht, der Energieverbrauch ist dennoch nicht zu unterschätzen: Filter- und Reinigungsapparate, Lüftungssysteme in den Badehallen und das ständige Heizen der Becken auf 30 bis 36 Grad. Also wurden Pufferspeicher unter den Badehallen installiert.

Die bieten Platz für den kompletten Inhalt der Becken, sammeln auch das Überlaufwasser. Von dort aus geht es in den Filter- und Reinigungskreislauf. Damit wird Thermalwasser gespart, Energie, um frisches Wasser zu erwärmen, und viel Zeit. Die bräuchte es zum Beispiel, um für Reparaturen und Reinigungsarbeiten das komplette Becken über den Kanal abzulassen und neu zu befüllen. So kann das über Nacht passieren – ohne, dass es Badegäste mitbekommen.

Trotzdem Energiekonzepte in Planung

Mit ihrem Energiekonzept allein will die Franken Therme aber nicht durch die Krise. Aktuell wird geprüft, ob man die Wärme der Pufferspeicher auch noch energetisch nutzen kann. Außerdem gibt es Pläne, eine Photovoltaik auf dem Dach zu errichten. Gleichzeitig machen die Mitarbeitenden mit. Hier gilt klassisch "Licht aus", wenn man es nicht braucht und Türen geschlossen halten, damit das Lüftungssystems nicht mehr arbeiten muss.

Eintrittspreis bleibt gleich

Gerade weil ohne Absenkung der Wassertemperatur keine Energie gespart wird, liegt die Vermutung nahe, dass früher oder später Eintrittspreise erhöht werden. Das haben die Thermen-Betreiber in Bad Windsheim aber nicht vor. Immerhin musste erst wegen Corona erhöht werden, so Geschäftsführer Oliver Fink. Man wolle nicht, dass Gäste ausbleiben.