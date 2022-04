Trotz Ende der Maskenpflicht im Handel: Viele tragen sie weiter

"Bei uns nur mit Maske, vielen Dank" steht auf einem Zettel an der Tür eines kleinen Münchner Modegeschäfts. "Wir lassen nur Menschen mit Maske in unseren Laden, weil das ist so ein kleiner Raum und wir haben auch das Gefühl, dass sich unsere Kundinnen sicherer fühlen, wenn alle eine Maske aufhaben und eigentlich haben wir nur positives Feedback bisher gekriegt", sagt Inhaberin Solveig Zecher. Zwei Kundinnen, die sich gerade ein paar Kleider anschauen, bestätigen das: "Prinzipiell find ich das eher sympathisch", sagt eine und die andere: "Ich hab da intuitiv das bessere Gefühl".

Nur rund 12 Prozent wollen an Maskenpflicht in ihren Läden festhalten

Ein paar Häuser weiter in der Münchner Innenstadt ist eine Weinhandlung – da muss man keine Maske tragen – kann aber. Laut einer Umfrage des Bayerischen Handelsverbands unter Einzelhändlern wollen fast 12 Prozent in ihren Geschäften an der Maskenpflicht festhalten, rund 77 Prozent nicht. So zum Beispiel in einer Lindauer Bäckerei. Dort endet die Maskenpflicht, wie eine Verkäuferin erzählt: "Ich befürworte das auf jeden Fall, das macht es uns einfacher. Erstens für einen selber – wenn man den ganzen Tag drin arbeiten muss, ist das kein Spaß – und zweitens die Diskussionen mit der Maske, Maskenpflicht, zu viele Kunden im Laden – das macht keinen Spaß!"

Rund 90 Prozent der Kunden und Angestellten tragen trotzdem Masken

Auch in Supermärkten endet die Maskenpflicht, bei einer Stichprobe in München hatten die meisten Kundinnen und Kunden aber eine auf. "Weil mir meine Gesundheit am Herzen liegt, jetzt hab‘ ich zwei Jahre überstanden, ohne mich zu infizieren, jetzt möchte ich das Risiko nicht eingehen, mir doch noch das Virus einzufangen", sagt ein Kunde mit Maske.

In Fürth schaut es ähnlich aus, der Eindruck in den Geschäften und Einkaufszentren dort: Rund Dreiviertel trägt trotzdem Masken, als Vorsichtsmaßnahme und weil die Inzidenzen noch hoch sind.

Rund 90 Prozent der Kunden und Angestellten haben am Montag eine Maske getragen, schätzt der Handelsverband Bayern.

Gelöste Stimmung in der Gastronomie

Für den bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) wurde es schon am Sonntag spannend – am ersten Tag ohne Maskenpflicht und Zugangskontrollen. Die Bilanz: positiv, die Stimmung gelöst. Noch etwa die Hälfte der Gäste behielt laut Verband die Masken an.

Auch in einer Gaststätte neben dem Supermarkt in München ist die Stimmung gut. Dort sitzen ein paar Männer zusammen und sind froh über die Lockerungen. "Man hat irgendwie die Freiheit zurück", sagt einer.

In Regensburg tragen zwar die meisten Masken, aber auch dort sieht man wieder mehr Nasen und Münder – für manche gewöhnungsbedürftig: "Die Gesichter schauen plötzlich ganz anders aus, ich sag mal: lang. Vorher waren die Gesichter alle kurz, irgendwie schaut‘s jetzt lang aus. Ungewohnt einfach."

Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern sinkt

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern sinkt derweil auf breiter Front. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut für den Freistaat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1803,8. Das ist ein Rückgang von 34,4 im Vergleich zum Sonntag und von gut 374 binnen Wochenfrist. Allerdings weist das RKI selbst darauf hin, dass die Aussagekraft der Daten insbesondere zu Wochenbeginn eingeschränkt ist. Auch auf den Intensivstationen ist die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen zurückgegangen.