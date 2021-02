Trotz Einreisekontrollen: Keine Staus am Grenztunnel Füssen

Die verschärften Einreise-Regeln haben an der bayerischen Grenze zu Tirol weder Staus noch lange Wartezeiten verursacht. Am Sonntagmorgen kontrollierte die Bundespolizei an der Autobahn A7 in Füssen lediglich fünf bis zehn Fahrzeuge pro Stunde, gegen Mittag waren es rund zwanzig.

Polizei schickt einige Reisende zurück

Einige der Reisenden wurden von der Polizei wieder nach Österreich zurückgeschickt, weil sie keinen aktuellen Coronatest vorweisen konnten. Genauere Zahlen über abgelehnte Einreisewillige werden morgen vorliegen, sagte Timo Glowig, Inspektionsleiter der Bundespolizei Kempten. Er erwartet am Montag einen deutlichen Anstieg der Kontrollen, bedingt durch den Berufsverkehr.

Grenzkontrollen bei Eiseskälte

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war für die Beamten vor allem wegen der Kälte eine Herausforderung, bei Temperaturen um minus 20 Grad. In Zusammenarbeit mit der bayerischen Grenzpolizei deckt die Bundespolizei alle Grenzübergänge Richtung Tirol ab.

Verschärfte Einreise-Regeln in Deutschland

Seit heute Nacht 0 Uhr dürfen aus Tschechien und Tirol nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Es soll Ausnahmen geben, zum Beispiel für Pendler. In den nächsten beiden Tagen wird laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geklärt, welche Berufsgruppen unter die Ausnahmen fallen. Und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ergänzte: "Es obliegt den Landratsämtern, innerhalb Montag und Dienstag festzulegen, welche Betriebe betroffen sind, systemrelevant sind."