Trotz Einigung im Tarifkonflikt: Streik im ÖPNV in Unterfranken

Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst zwar geeinigt – doch der Tarifvertrag gilt nicht für den öffentlichen Personennahverkehr. Die für Montag geplanten Warnstreiks im ÖPNV in Bayern – und auch in Unterfranken – finden deshalb trotzdem statt. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen.

Aschaffenburg: Busfahrer streiken Montag und Dienstag

Gestreikt wird in Aschaffenburg und in Schweinfurt, nicht aber in Würzburg. Der Streik in Aschaffenburg dauert zwei Tage und es kommt zu Einschränkungen im Linienverkehr. Das teilten die Stadtwerke Aschaffenburg mit. Betroffen sind die Arbeitgeberverbände des privaten bayerischen Omnibusgewerbes (LBO), aber auch der kommunale Arbeitgeberverband (KAV) und damit der gesamte Stadtbusverkehr, heißt es.

Verdi: 70 Busfahrer beteiligen sich voraussichtlich

Gerald Burkard, Verdi-Bezirksgeschäftsführer in Aschaffenburg, rechnet damit, dass sich 70 Busfahrer am Streik beteiligen werden. "Der Streik beginnt am Montag um 4.00 Uhr in der Früh und endet am Dienstag um 24.00 Uhr", sagte Burkard gegenüber dem BR. Busse fielen aus und es komme zu Verspätungen.

Schweinfurt: Auch Schüler vom Streik betroffen

In Schweinfurt wird nur am Montag gestreikt. Verdi-Bezirksgeschäftsführer in Schweinfurt, Sinan Öztürk, rechnet damit, dass sich rund 50 Beschäftigte des Verkehrsbetriebs der Stadtwerke Schweinfurt an dem Streik beteiligen werden. Auf der Internetseite der Stadtwerke Schweinfurt heißt es: Es ist mit Fahrtausfällen und mit massiven Einschränkungen im gesamten Liniennetz zu rechnen, die auch den Schülerverkehr betreffen.

Gewerkschaft will Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Der Streik soll laut Öztürk am Montag um 4.00 Uhr in der Früh beginnen und nachts um 24.00 Uhr enden. Der Würzburger Nahverkehr wird am Montag und Dienstag nicht bestreikt. Die Gewerkschaft möchte mit dem Warnstreik im ÖPNV den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Grund sei die massive Verweigerungshaltung der Arbeitgeber, bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu vereinbaren, so Verdi in einer Mitteilung.