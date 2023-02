Dicke Luft in München - trotz Dieselfahrverbots

In München gilt seit Mittwochmorgen ein verschärftes Dieselfahrverbot. Rund 70.000 Münchner Autofahrerinnen und -fahrer dürfen mit ihrem Diesel der Schadstoffklasse Euro 4 nicht mehr auf den Mittleren Ring oder in die Innenstadt. Während Anwohner innerhalb des Mittleren Rings vorerst von Ausnahmen profitieren, haben Menschen, die außerhalb wohnen und über den Ring oder in die Innenstadt müssen, ein Problem.

Ob mit Tag eins des Fahrverbots tatsächlich auf dem Mittleren Ring und in der Innenstadt weniger Verkehr zu beobachten sein wird, kann bezweifelt werden. Von außen lässt sich das Verbot nicht kontrollieren, denn es gibt keine spezielle Plakette für Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse 5. Es braucht in der Regel einen Blick in den Fahrzeugschein. Wird man allerdings erwischt, sind genau 128,50 Euro Strafe fällig.

An den Ausnahmen vom Fahrverbot wird noch gebastelt

Was extra durchgeführte Kontrollen betrifft, geben sich sowohl die Polizei als auch die Stadt eher zurückhaltend. Zum einen gibt es eine Vielzahl an Ausnahmen, die jedoch vom zuständigen Kreisverwaltungsreferat (KVR) genehmigt werden müssen.

Anfang der Woche registrierte man dort rund 2.000 Anträge. Bis diese vollständig bearbeitet werden, wird es auch noch ein bisschen dauern. Zum anderen befasst sich am Mittwoch der Münchner Stadtrat noch einmal mit dem Ausnahmenkonzept. Auf Antrag der SPD sollen Schichtdienstarbeitende ähnlich wie Anwohner oder Handwerker automatisch vom Fahrverbot befreit werden. Es ist also noch nicht alles in trockenen Tüchern.

140.000 Autos täglich auf der Landshuter Allee

Trotzdem: Ein gewisser Anteil an Anwohnern der Landshuter Allee, die gemeinhin als die dreckigste Straße Deutschlands gilt, wird sich sicherlich über das neue Verbot freuen. An dieser Straße, auf der täglich rund 140.000 Autos fahren, wohnt auch Volker Becker-Battaglia. "Also, ich find's Wahnsinn! Das ist inzwischen von morgens bis abends ein durchgehender Strom an Autos, die hier durchfahren. Die Belastung für die Anwohner kann man sich gar nicht ausmalen", klagte er im Oktober, kurz nachdem die Stadt das verschärfte Dieselfahrverbot öffentlich gemacht hatte.

An der Landshuter Allee werden die EU- Grenzwerte für Stickstoffdioxid regelmäßig gerissen. Im Jahr 2022 lag der Mittelwert an der Luftüberwachungsstelle des Landesamts für Umwelt bei 49 µg/m³. An einer weiteren Messstelle der Stadt München im Jahr 2021 bei 45 µg/m³. Erlaubt sind laut EU-Grenzwert maximal 40 µg/m³.

An mehreren Münchner Straßen sind Schadstoffwerte zu hoch

All das weckt bei Anwohnern wie Volker Becker-Battaglia keine schönen Gefühle, denn laut Umweltbundesamt ist Stickstoffdioxid ein ätzendes Reizgas, das bei hohen Konzentrationen zu Atemnot, Husten, Bronchitis sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann.

Doch die Landshuter Allee ist nicht die einzige Straße, bei der der Grenzwert laut Stadt überschritten wird. Auch an der Tegernseer Landstraße (43 µg/m³) und an der Trappentreustraße (41 µg/m³) werden regelmäßig Überschreitungen festgestellt. Das habe schädigende Auswirkung auf die Gesundheit vieler Menschen, so die zuständige städtische Referentin für Klima- und Umwelt, Christine Kugler. Das verpflichte die Stadt dazu, zu handeln, so Kugler.

"Mobil in Deutschland": 140.000 Dieselfahrer werden ausgesperrt

Michael Haberland vom Autoclub "Mobil in Deutschland" sieht das jedoch anders. Die Luftwerte hätten sich in den letzten Jahren so massiv verbessert, dass ein Fahrverbot nicht gerechtfertigt sei, findet der Autolobbyist. Zählt man die nun betroffenen Euro-4-Fahrer und die ab Oktober vielleicht vom Verbot betroffenen Euro-5-Fahrer zusammen, kommt man laut Haberland in München auf ca. 140.000 Autofahrer. Diese Menschen sperre man von einem auf den anderen Tag aus, findet er.

Dass das Münchner Dieselfahrverbot in der Tat die Gemüter bewegt, konnte man auch auf einer Infoveranstaltung des Autoclubs am vergangenen Montag in der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung sehen. Die rund 360 Sitzplätze waren fast alle belegt, die Entrüstung über das Fahrverbot groß.

Auf der Veranstaltung rief der "Mobil in Deutschland"- Chef das Publikum dann auch dazu auf, sich an Musterklagen zu beteiligen, die der Autoclub organisiert. Nicht wenige kamen dieser Aufforderung nach und schrieben sich in ausgelegte Listen ein.

Kritik: Fahrverbot in München unverhältnismäßig

Der Anwalt, der diese Klagen vor dem Verwaltungsgericht München einreichen will, ist der Berliner Verwaltungsrechtler Claus-Peter Martens. Wenn es nach ihm ginge, müsste die Stadt München das Fahrverbot sofort wieder kippen. Zwar habe das Bundesverwaltungsgericht Dieselfahrverbote erlaubt, so Martens, jedoch nur unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit - und die sei im Falle Münchens nicht gegeben.

Nach Ansicht des Juristen hätten sich die Stickstoffdioxid-Werte in München so verbessert, dass ein zonales Fahrverbot nicht mehr das Mittel der Wahl sei. Denn Fahrverbote seien nur dann höchstrichterlich erlaubt, so der Berliner Verwaltungsrechtler, wenn die Stickstodioxid-Werte über der 50 µg/m³-Marke liegen. Deswegen wolle man am 1. Februar - diesen Mittwoch - sieben Musterklagen beim Verwaltungsgericht München einreichen.

Stadt: Fahrverbot rechtlich in Ordnung

Bei der Stadt gibt man sich allerdings gelassen. Man habe den vom Bundesverwaltungsgericht vorgegebenen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt, so Christine Kugler. Zum einen habe man ein Stufenmodell. Das heißt: Erst würden Euro-4-Fahrverbote erlassen; und wenn sich die Werte nicht bessern, folgt das Euro-5-Verbot. Zum anderen habe man eine Vielzahl an Ausnahmen zugelassen. Grundsätzlich, so Kugler, habe man sich zudem an Fahrverboten in anderen deutschen Städten orientiert.

Erstes Fahrverbot im Norden

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht 2018 Dieselfahrverbote für zulässig erklärt hatte, erließ Hamburg als erstes Bundesland ein streckenbezogenes Fahrverbot. Demnach dürfen laut ADAC Fahrzeuge mit der Dieselabgasnorm Euro 1 bis Euro 5 zwei Straßen nicht mehr befahren. Bei Verstößen muss ein Bußgeld von in Höhe von 25 Euro für normale Autos und 75 Euro für Lkw entrichtet werden.

Das Hamburger Fahrverbot richtet sich hauptsächlich an Lkw und Omnibusse. Anwohner, Rettungsdienste und Gewerbetreibende sind in der Regel ausgenommen.

Dieselfahrverbot in Darmstadt

Im Jahr 2018 hatten sich Hessen und die Deutsche Umwelthilfe in einem außergerichtlichen Vergleich darauf geeinigt, in Darmstadt Dieselfahrverbote einzuführen. Betroffen sind hier laut ADAC seit 2019 Dieselfahrer mit der Abgasnorm Euro 1 bis 5 sowie Benziner der Klassen 1 und 2.

Ausnahmen gelten hier für Rettungswagen, Müllabfuhr, Handwerker mit Genehmigung sowie nachgerüstete Fahrzeuge. Allerdings gilt das Fahrverbot nur für zwei Straßen. Sollte doch jemand unerlaubt in die in eine der beiden Straßen einbiegen, ist ein Bußgeld in Höhe von 108,50 Euro fällig.

Bisher größtes zonales Fahrverbot: Stuttgart

Aufgrund von Gerichtsurteilen gilt in Stuttgart seit 2019 ein Dieselfahrverbot, das im Talkessel und in Bad Cannstatt im Jahr 2020 noch einmal verschärft wurde.

Nach Angaben der Stuttgarter Stadtverwaltung ist das Fahren mit einem Euro-4-Diesel im gesamten Stadtgebiet untersagt. Im Stuttgarter Talkessel sowie in Bad Cannstadt, der sogenannten kleinen Umweltzone, gilt ein zonales Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Emissionsklasse Euro 5 und schlechter. Auch in Stuttgart gibt es Ausnahmen. Das Bußgeld bei Verstoß beträgt in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs laut ADAC 108,50 Euro.

Berliner Senat hebt Fahrverbote auf

Im Jahr 2018 ordnete das Berliner Verwaltungsgericht an, streckenbezogene Fahrverbote in der Bundeshauptstadt einzurichten. Im Juni 2019 wurde daraufhin in acht Berliner Straßen ein Fahrverbot für Diesel von Euro 1 bis 5 erlassen. Mittlerweile hat der Berliner Senat die Fahrverbote allerdings aufgehoben. Der Grund: Die Stickoxidwerte haben sich laut Berliner Stadtverwaltung enorm verbessert.

Bis man in München an die Berliner Verhältnisse anknüpfen kann, wird es wohl noch dauern. Nach Berechnungen des städtischen Klimareferats wird mit dem Dieselfahrverbot frühestens ab 2024 der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid eingehalten. Vielleicht nimmt das Verwaltungsgericht München der Stadt die Entscheidung aber auch ab.