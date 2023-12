Trotz Demenz: Singen im Chor weckt schöne Erinnerungen

Eine Frau im hohen Alter. Sie beobachtet den Chor beim Singen, durch ihre Demenz spricht sie nicht mehr und sie singt auch nicht mit. Aber als der Chor zu Udo Jürgens Klassiker "Griechischer Wein" einstimmt, hat sie Tränen in den Augen, die Freude ist erkennbar.

Der Chor vermittelt Lebensqualität

Es sind diese besonderen Momente, die Regina Schütz glücklich machen. Sie ist die Leiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige im Landratsamt Günzburg. Für sie ist es ihr bisher schönstes Projekt. Das tolle sei, dass man den Menschen schöne Momente schenken könne, egal in welchem Erkrankungsstadium sie sind. "Damit vermittelt man ein bisschen Lebensqualität", so Schütz. Seit April gibt es "Kenn I no!", den Chor für Menschen mit und ohne Demenz.

Auch für die Chorleiterin etwas Besonderes

Über die Zeit kamen außerdem Menschen mit anderen Beeinträchtigungen dazu, wie eine junge Frau mit Multipler Sklerose. Geleitet wird der Chor von Claudia Smalko. Sie hat jahrelange Erfahrung mit dem Kirchenchor, doch "Kenn I no!" ist auch für sie jedes Mal etwas besonderes. "Die wissen nicht mehr, was gestern war, aber die Lieder, die sie in der Jugend und der Kindheit gesungen haben, kommen auswendig", erzählt Smalko.

Musik weckt die Erinnerung an schöne Erlebnisse

Egal ob Schlager, Volkslieder oder Kirchenlieder, Smalko wählt Lieder, die bei jedem tief im Inneren schlummern. Sogar Adventslieder ohne Notenblatt oder Text funktionieren. Und das Singen fördert dann die Erinnerung an positive Erlebnisse, erklärt Regina Schütz. "Wenn man schöne Erinnerungen wieder aktiviert, dann hilft einem das auch im Alltag", so die Organisatorin. Bis April ist der Chor aber erst einmal in der Winterpause, ab dann lädt "Kenn I no!" aber wieder monatlich ins Kreisaltenheim Burgau im Landkreis Günzburg.