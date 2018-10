Trotz Defizit positive Bilanz der Landesgartenschau Würzburg

Knapp eine Million Besucher wurden zur Landesgartenschau 2018 erwartet. Kritik hat aber offenbar viele abgeschreckt. Zu wenige Blumen, zu viel grüne Wiese, zu viele betonierte Wege und organisatorische Mängel. 250.000 Tickets weniger als geplant verkauft. Allein das bedeutet für die Stadt Würzburg eine Einbuße von zwei Millionen Euro.

"Wir haben ohnehin mit einem Defizit geplant, kein Theater, das in städtischer oder kommunaler Trägerschaft ist erwirtschaftet letztlich Gewinne, insofern liegt die Rendite der Stadt ganz woanders. Das ist nämlich die Entwicklung eines Stadtteiles." Christian Schuchardt, Oberbürgermeister von Würzburg

Hunderte sind schon eingezogen, bis zu 5.000 Menschen werden einmal dort wohnen, wo noch bis vor 10 Jahren eine US-Garnison war.

Genau umgekehrt ist es in Ingolstadt. Das Gebiet ist bereits dicht besiedelt, in dem die Bauarbeiten für nächste Landesgartenschau in Bayern laufen. 700.000 Besucher werden 2020 erwartet – und wenn es auch in Ingolstadt weniger werden?

"Eine städtische, eine urbane Bevölkerung braucht auch ihre Freiräume. Deswegen ist nicht die Frage der Kosten so relevant, sondern die Frage, welchen dauerhaften Nutzen eine solche Naherholungslunge bietet. Und die kann an dieser Stelle im dichtest besiedelten Nordwesten gar nicht groß genug sein." Christian Lösel, Oberbürgermeister von Ingolstadt

Zurück nach Würzburg: Dort bleiben jetzt von 28 Hektar Ausstellungsfläche 21 auf Dauer erhalten. Mit stillen Grünoasen zum Entspannen, Spielplätzen, öffentlichen Sportfeldern und grüner Frischluftschneise zum Toben oder Picknicken - Anwohner sind begeistert über den Park in ihrem Stadtteil, der dort die neue Grüne Mitte ist.

„Wir hätten ihn so oder so gebaut, wir hätten aber niemals Fördermittel in diesem Umfang erhalten und niemals so eine tolle Dauerparkanlage für die nächsten Jahrzehnte erhalten.“ Christian Schuchardt, Oberbürgermeister von Würzburg

Denn gekostet hat das, was bleibt, 18 Millionen Euro. Fast die Hälfte davon wird aus Zuschüssen gedeckt. Die aber fließen nur, wenn es auch eine Landesgartenschau gibt. Für Kommunen also unter dem Strich immer noch eine lukrative Möglichkeit, attraktive Parkanlagen auf Dauer zu schaffen.