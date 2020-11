Trotz Corona: Wie in Schwaben der Martinstag begangen wird

Auch im Corona-Herbst wollen Kindertagesstätten und Pfarreien in Schwaben den Martinstag begehen. Wie die Augsburger Stadtverwaltung auf BR-Anfrage mitteilte, entfallen zwar die üblichen Martinsumzüge der städtischen Kitas. Trotzdem solle der tiefere Sinn des Brauchs pädagogisch zum Tragen kommen. Zum Beispiel besteht demnach die Möglichkeit, dass am Morgen die Kinder einer Gruppe zusammenkommen und etwas teilen – in Anlehnung an die Erzählung vom Heiligen Martin.

Kleine Laternenumzüge im Kita-Garten

Denkbar sei das symbolische Teilen eines Kekses oder ein Gespräch darüber, was das Teilen an sich für die Kinder bedeute. Außerdem sollen in Kitas Innenräume und Gärten festlich geschmückt werden. In Gärten könnten sich zudem pädagogische Kräfte und Kinder aus der gleichen Gruppe versammeln und mit Laternen umherlaufen.

Interaktiver Martinsweg in Gersthofen

Auch in schwäbischen Pfarreien hat man Ideen entwickelt, wie der Martinstag im Corona-Jahr begangen werden kann. Die Pfarreiengemeinschaft Gersthofen im Landkreis Augsburg etwa hat einen Martinsweg mit interaktiven Stationen vorbereitet, wie auf den Internetseiten des Bistums Augsburg zu lesen ist.

"Code-Name Martin"

An jeder Station ist ein QR-Code zu finden. So können Kinder mit einem Smartphone auf ein Hörspiel mit dem Titel "Code-Name Martin" zugreifen, das Station für Station fortgesetzt wird. Der Martinsweg mit den QR-Codes hängt von heute bis zum 1. Advent aus.

Laternen-Spaziergang in Bobingen

Die Pfarreien Straßberg und Bobingen-Siedlung laden Martinsfreunde zu einem Laternen-Spaziergang ein – mit fünf hellen Stationen, an denen das Licht aus dekorierten Fenstern in den Abendhimmel strahlen soll. Zu sehen sind die Fenster bis kommenden Sonntag, jeweils von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr.

St. Martin als Beispiel für Solidarität mit Schwachen

Am 11. November feiert die katholische Kirche den Gedenktag des Heiligen Martin. Er gilt als Beispiel für Solidarität mit Schwachen. Der römische Soldat Martin soll im vierten Jahrhundert nach Christus im heutigen Frankreich seinen Mantel in zwei Teile geschnitten haben, um einem frierenden Bettler zu helfen. Im Traum soll ihm daraufhin Jesus Christus erschienen sein - umhüllt im geteilten Mantel. Nach diesem Erlebnis verließ er der Legende nach die Armee und wurde später Bischof.

