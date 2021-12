Trotz Corona: Verkauf von illegalen Böllern reißt nicht ab

Entlang der bayerisch-tschechischen Grenze finden Zollbeamte fast täglich illegale Pyrotechnik in den Autos der Einreisenden. Ein Phänomen, dass jedes Jahr zur gleichen Zeit wiederkehrt, erzählt Zollbeamter Thomas Spörl. Es sei aber deutlich weniger als vor Corona. Seiner Meinung nach wissen viele Käufer nicht, dass diese Art des Feuerwerks in Deutschland strengstens verboten ist. Illegale Böller und Raketen sind nicht nur gefährlich, sondern auch unberechenbar.

Böller per Lieferservice

Verkauft werden die illegalen Böller auf sogenannten Vietnamesenmärkten kurz nach der Grenze. Hergestellt werden sie in China, Polen oder Tschechien. Das Gefährliche an Schmuggelböllern ist das Schwarzpulver. Die Art und Menge des Pulvers ist nicht nachzuvollziehen. Die Polizei warnt deshalb ausdrücklich davor, Feuerwerkskörper aus dem Ausland zu verwenden.

Es gibt aber auch eine ganz andere Masche: Böller per Lieferservice. Tausende Tschechen pendeln jeden Tag nach Bayern, um hier zu arbeiten. Einige stopfen ihren Kofferraum kurz vor der Abfahrt voll mit illegalen Böllern und Raketen, um sie anschließend in den Freistaat zu schmuggeln. Hier verkaufen sie die Ware dann an ihre Arbeitskolleginnen und Kollegen. Nicht nur der Transport ist gefährlich, auch der Verkauf ist illegal.

Harte Strafen drohen

Das Wichtigste: Kein Feuerwerkskörper auf den sogenannten Vietnamesemärkten kaufen. Der Besitz und die Einfuhr von nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern ist verboten. Verstöße gegen das Sprengstoff- oder Zollrecht können eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zur Folge haben. Auch dieses Jahr ist der Verkauf von Feuerwerk Corona-bedingt verboten.