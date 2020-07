vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Trotz Corona und Baustelle: Kein Notfall-Programm am Theater Hof

Am Theater Hof sollen in der neuen Saison trotz Corona und einer Baustelle zahlreiche Uraufführungen gezeigt werden. Ein Notfall-Programm am Theater sei nicht notwendig. Außerdem werde die Ersatz-Spielstätte pünktlich fertig.