Trotz Corona: Sternsinger in Treuchtlingen unterwegs

Im vergangenen Jahr sind keine Sternsinger am Anfang des Jahres von Tür zu Tür gezogen. In diesem Jahr sind die Heiligen Drei Könige in einigen Orten wieder unterwegs: Der Treuchtlinger Ortsteil Wettelsheim ist einer der Orte Mittelfrankens, in dem Sternsinger wieder von Haus zu Haus ziehen. Das ist möglich, weil die Gruppen aus Geschwisterpärchen bestehen. Die geltenden Regeln zum Infektionsschutz können somit eingehalten werden.

Nicht mehr als zwei Haushalte pro Gruppe

Weil nicht alle Kinder geimpft sind, ist es aktuell nicht erlaubt, dass Kinder aus mehr als zwei verschiedenen Haushalten zusammen unterwegs sind. Nicola Eisele organisiert seit Jahren die Sternsinger in der Gemeinde und wollte das nicht wahrhaben. Zusammen mit Pfarrer Matthias Fischer hat sie überlegt, wie es trotzdem gehen kann. So entstand die Idee mit Gruppen aus Geschwistern.

Sternsingen fast wie immer

Nicola Eisele läuft selbst in einer Gruppe mit ihren beiden Söhnen und einem befreundeten Geschwisterpaar mit. Die zweite Gruppe besteht aus Teenager-Zwillingsschwestern und deren Freundin. Am Ablauf ändert sich nichts, nur gesungen wird nicht. Eine Maske müssen die Sternsinger als Heilige Drei Könige nicht tragen. Das freut die Beteiligten. Für die Mädchengruppe ist es das siebte Jahr infolge, in dem sie bei den Sternsingern mitlaufen und somit Geld für den guten Zweck sammeln. In diesem Jahr lautet das Motto der Aktion der katholischen Kirche "Gesund werden – gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit“.

Aussegnung der Sternsinger im kleinen Kreis

Pfarrer Matthias Fischer sandte die beiden Sternsingergruppen der Gemeinde am Dienstag mit dem Segen in Wettelsheim aus. Nach und nach, normalerweise macht er das für alle acht Treuchtlinger Gruppen gemeinsam. Andere Ortsteile der Stadt können allerdings wie viele Gemeinden keine coronakonforme Version der Sternsinger organisieren. Daher wird oft symbolisch die ganze Stadt gesegnet sowie Weihrauchpäckchen und Kreide verteilt. Umso stolzer sind laut Pfarrer Fischer die Wettelsheimer, dass man hier trotz Pandemie einen Weg gefunden hat, Sternsinger auszusenden.