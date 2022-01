Trotz Corona: Sternsinger im Raum Miltenberg unterwegs

Anders als vergangenes Jahr sind dieses Jahr trotz Corona-Pandemie Gruppen von Sternsingern unterwegs. Zum Beispiel auch in der Pfarrgemeinde Eisenbach im Landkreis Miltenberg. In diesem Jahr ist auch wieder der 14-jährige Kilian Draudt bei den Sternsingern dabei. Er ist seit vielen Jahren "der Stern" und gleichzeitig der Betreuer seiner Gruppe. Er passt auf, dass sich die Kleinsten in der Gruppe nicht verlaufen.

Sternsinger als Herzensangelegenheit

In der Pfarrgemeinde Eisenbach gibt es 2.400 Einwohner und sie empfangen dann am Donnerstag im Laufe des Tages den Segen der Sternsinger. Um 9.30 Uhr findet der Gottesdienst statt, danach werden die Sternsinger ausgesandt. Für Kilian Draudt ist es eine Herzensangelegenheit, nach einem Jahr Zwangspause wieder durch die Straßen ziehen zu dürfen: "Es ist einfach schön zu sehen. Wenn man dann auch eine Tradition wiederaufleben kann, selbst mithelfen kann und nicht nur der kleine Jugendliche ist, der nichts mitmachen darf, sondern selber mal von Tür zu Tür zu gehen und den Leuten Hallo zu sagen."

Corona-Regeln für Sternsinger

Wegen der andauernden Corona-Pandemie gelten eine Reihe von Regeln: alle Kinder bei den Sternsinger müssen in der Früh getestet werden, es gilt eine Maskenpflicht und die Abstände müssen gewahrt werden. Trotz der Pandemie war es für die Organisatorin der Sternsingeraktion, Tanja Draudt, eine ganz einfache Entscheidung: "Wir haben in der Regel Einfamilienhäuser, da ist ein Hof davor. Da kann man Abstand halten, da macht man die Tür auf und man kann den Segen spenden. Es sind hier keine Hochhäuser mit engen Treppenhäusern, wo sich viele Menschen begegnen. Wir haben hier Luft. Wir können das von draußen aus machen und ich denke das macht sowohl den Sternsinger Spaß als auch denen, die den Segen bekommen."

Weniger Kinder als sonst unterwegs

Wegen Corona sind in diesem Jahr in Eisenbach weniger Kinder als Sternsinger unterwegs. Vielen Eltern war die Corona-Situation einfach zu unsicher. "Gesund werden – gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit" lautet in diesem Jahr das Motto der Sternsingeraktion. Das gesammelte Geld geht an Kinder in Afrika. Die Sternsinger sind in diesem Jahr digital und analog unterwegs. Laut dem Bistum Würzburg wird heuer auf ganz unterschiedliche Art und Weise den Menschen der Segen gebracht. Jede Pfarrgemeinde dürfe selbst entscheiden, ob die Sternsinger laufen oder nicht.

Alternativ: Segen in der Kirche abholen

Im Würzburger Stadtteil Zellerau, in Aschaffenburg oder auch Wörth am Main im Landkreis Miltenberg fallen die Hausbesuche wegen Corona aus - um nur ein paar Beispiele zu nennen. Hier gibt es aber die Möglichkeit sich den Segenstreifen in der Kirche abzuholen und ihn selbst an der Haustür anzubringen. Das Bistum Würzburg hat außerdem ein fünfseitiges Informationsblatt veröffentlich. Darin steht unter anderem welche Maßnahmen zu beachten sind. Wenn die Aktion mit Hausbesuchen durchgeführt werden soll, wird empfohlen, das mit Voranmeldung der Haushalte durchzuführen.

Risiken für alle Beteiligten minimieren

Für die Aktion soll die 3G-Regel angewendet werden. Alle Sternsinger müssen einen negativen Test vorlegen. Die Kontaktdaten von allen Sternsingern müssen gesammelt werden. Die Einteilung der Gruppen ist so zu gestalten, dass die Anzahl der Kontaktpersonen minimal gehalten wird, das heißt zunächst Geschwister zusammen und dann Personen aus maximal zwei Haushalten. Die Anzahl der Personen pro Gruppe soll vier Personen nicht übersteigen (drei Könige, eine Begleitperson). Die Begleitperson soll möglichst eine Erwachsene oder ein Erwachsener, die oder der die Hygienevorgaben im Blick behält und gegebenenfalls Anfragen beantworten kann. Es ist auch möglich, hier auf erfahrene Gruppenleiterinnen beziehungsweise Gruppenleiter zu setzen.