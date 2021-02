Trotz Corona: Stadt Aschaffenburg finanziell gesund

Die Stadt Aschaffenburg steht offenbar finanziell sehr gut da. Laut dem Haushaltsplan 2021, der am Abend vom Stadtrat verabschiedet wurde, rechnet die Stadt Aschaffenburg mit Gewerbesteuer-Einnahmen von insgesamt 60 Millionen Euro. Das wären zwei Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.

"Schwarze Null" geplant

Der Haushalt der Stadt Aschaffenburg hat insgesamt ein Volumen von rund 330 Millionen Euro. Soviel will die Stadt in diesem Jahr einnehmen und auch wieder ausgeben - für laufende Kosten und Investitionen. Das Haushaltsvolumen der Stadt für 2021 fällt damit gut 4,6 Millionen Euro höher aus als vergangenes Jahr.

Aschaffenburg will bauen

Wie Finanzreferent Meinhard Gruber im BR-Gespräch bestätigte, plant die Stadt dabei eine Rekordsumme für Baumaßnahmen von 42 Millionen Euro. Das Geld fließt demnach unter anderem in die Erschließung neuer Baugebiete, in den Bau neuer Wohnungen und den Aus-und Neubau von Kitas. Laut Gruber konnte die Stadt Aschaffenburg in den vergangenen Jahren hohe Rücklagen bilden, deswegen müsse sie in der Corona-Krise "finanziell nicht so stark auf die Bremse treten", wie andere Kommunen.