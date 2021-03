Trotz Corona: So feiert Niederbayern Ostern

Ostergarten mit Riesen-Osterei

Seit vergangener Woche hat sich auch das Pflaster auf dem Oberen Stadtplatz in Deggendorf in einen Blumengarten mit Hunderten Tulpen verwandelt. Zwischen Blüten und Gras steht ein riesiges buntes Osterei - ein Kunstwerk der Schauwerbegestalterin Christiane Altzweig.

Gottesdienste via Livestream

Auch in diesem Jahr bieten viele Gemeinden aufgrund der Corona-Bestimmungen ihre Ostergottesdienste online an. Sie werden live im Internet übertragen, kommen im Fernsehen oder Radio.

Das Bistum Passau wird eine Reihe von Got­tes­diensten live aus dem Passauer Stephansdom mit Bischof Stefan Oster übertragen.

Zur Entlastung in den Kirchen bietet auch die Landshuter Stadtkirche neben Präsenzgottesdiensten ein virtuelles Angebot an. Die Kirche St. Margaret überträgt ihre Ostergottesdienste ausschließlich im Internet. Die Christuskirche in Landshut wird die Osternacht mit dem bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am Karsamstag live um 22 Uhr im BR übertragen. Allerdings ohne Präsenzgemeinde. Um 23.55 Uhr ist die Osternacht dann in der ARD zu sehen.