Trotz Corona: Schwörmontag in Ulm

Kein Wasserkarneval, aber eine kleine Feier: Die Stadt Ulm will am traditionellen Schwörmontag große Menschenansammlungen und Partys vermeiden. Trotzdem wird Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch wie gewohnt seinen Rechenschaftsbericht vorstellen und im Anschluss einen Eid auf den Schwörbrief ablegen.

Kleine Feier vor dem Schwörhaus

Was sonst in Ulm und Neu-Ulm Tausende auf die Straßen lockt, kann in diesem Jahr nur in deutlich kleinerer Form gefeiert werden. 250 Menschen sind vor dem Schwörhaus zugelassen. Die Stadt hat angekündigt, das Gelände ringsherum abzusperren – um zu verhindern, dass sich eine größere Zahl von Schaulustigen versammelt.

Nabada ist abgesagt

Ganz abgesagt ist das Nabada, der bunte Wasserumzug auf der Donau. Die Polizei kontrolliert am Ufer und auch auf dem Fluss sollen Polizeiboote für die Einhaltung der wegen Corona erlassenen Beschränkungen sorgen. Die traditionelle Rede des Oberbürgermeisters am Schwörhaus wird vom SWR live im Internet übertragen.