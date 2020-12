Trotz Corona sagten heuer über 1.300 Paare in Unterfranken "Ja"

Ein Termin auf dem Standesamt und danach eine Feier mit Familie und Freunden, Verwandten und Bekannten. Oftmals ist eine Trauung fast schon eine Art "Event" mit den Liebsten. Wie so vieles waren im Jahr 2020 aber auch die Hochzeiten überschattet von der Corona-Pandemie. Wegen der dynamischen Entwicklung der Pandemie haben sich die Regeln ständig geändert. Die meisten Brautpaare mussten sich aber vor allem damit abfinden, dass nicht alle mit dabei sein durften. Dennoch haben heuer in den drei unterfränkischen Städten Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt über 1.300 Paare "Ja" gesagt.

Etwa 700 Hochzeiten in der Stadt Würzburg

In der Stadt Würzburg haben sich in diesem Jahr etwa 700 Paare auf dem Standesamt das "Ja"-Wort gegeben. Das sind knapp 60 Eheschließungen weniger als im Jahr 2019. Die Nachfrage für Trauungen im Dezember ist aber ähnlich hoch wie in den Jahren zuvor, sagt Claudia Lother, die Pressesprecherin der Stadt Würzburg. Da es sich bei einer Trauung nicht um eine Veranstaltung, sondern um eine Amtshandlung im staatlichen Aufgabenbereich handelt, ist hier die Anzahl der Personen nicht auf maximal zwei Haushalte beschränkt. Im Würzburger Standesamt dürfen aktuell neben dem Brautpaar maximal bis zu vier weitere Personen dabei sein.

Aschaffenburger Rathaus heuer "nicht das schönste Ambiente"

In Aschaffenburg haben sich rund 20 Paare weniger trauen lassen als im Jahr 2019. Dies mag jedoch nicht nur an Corona liegen. Das Rathaus war das ganze Jahr wegen Renovierungsarbeiten eingerüstet und konnte so nicht das schönste Ambiente bieten, heißt aus dem Aschaffenburger Rathaus. Mit knapp 350 Trauungen in diesem Jahr liege man aber im Durchschnitt.

Digitale Übertragung wegen Corona-Beschränkungen

Während der Trauung dürfen auch in Aschaffenburg neben dem Standesbeamten und den beiden Brautleuten derzeit nur noch zwei weitere Personen mit dabei sein. Für die übrigen Hochzeitsgäste besteht aber die Möglichkeit, quasi per "Live-Schalte" an der Trauung teilzunehmen. Dies bietet die Stadt Aschaffenburg laut eigener Aussage zwar nicht selbst an. Wenn die Paare aber das Equipment für die Übertragung selbst mitbringen, dann sei eine Übertragung möglich.

Schweinfurt: Ein Drittel weniger Trauungen als 2019

Im Vergleich zu Würzburg und Aschaffenburg gab es die wenigsten Heiratswilligen scheinbar in der Stadt Schweinfurt. Hier haben sich rund 300 Paare das "Ja"-Wort gegeben. Das sind knapp 100 weniger als im Jahr zuvor, heißt es aus dem Schweinfurter Rathaus. Trotz der jedes Jahr gleich großen Beliebtheit der Heirat quasi auf den "letzten Drücker", also im Monat Dezember. Allerdings hat sich die zeitliche Abfolge der Trauungen beim Standesamt Schweinfurt geändert. So werde aktuell nur eine Trauung pro Stunde angeboten, um die Corona-Lüftungsvorschriften im Trausaal einhalten zu können. Eine digitale Übertragungsmöglichkeit gibt es in Schweinfurt, ebenso wie in Würzburg, nicht.