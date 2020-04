30.04.2020, 15:03 Uhr

Trotz Corona-Regeln: 60 Läden im Donau-Einkaufszentrum geöffnet

Eigentlich sind Einkaufszentren in Bayern wegen der Corona-Pandemie grundsätzlich geschlossen. Nicht so das Donau-Einkaufszentrum in Regensburg. Hier hatten zwei Mieter erfolgreich geklagt. Und jetzt öffnen dort immer mehr Läden.