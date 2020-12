vor 44 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Trotz Corona: Obdachlosenweihnacht in Nürnberg

Jedes Jahr an Weihnachten feiert die evangelische Kirche in Nürnberg eine Obdachlosenweihnacht, mit Zeit, Hilfe und vor allem Essen für wohnungslose Menschen. In diesem Jahr musste das Konzept wegen der Corona-Pandemie komplett verändert werden.