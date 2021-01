Trotz Corona: Nürnberger Spielefest findet statt

Trotz der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie wollen die Organisatoren des Nürnberger Spielefests nicht auf die diesjährige Ausgabe verzichten. Von heute an bis Sonntag werden daher viele Veranstaltungen angeboten – größtenteils online.

Schnitzeljagd für Outdoor-Fans

Doch unter den mehr als 20 Programmpunkten gibt es auch Gelegenheiten, im Freien unterwegs zu sein, beispielsweise bei einer Schnitzeljagd in der Nürnberger Altstadt, die sich mit Nürnberger Legenden befasst. Dabei bekommt man nach der Anmeldung GPS-Koordinaten aufs Handy. Am jeweiligen Zielort ist dann ein Rätsel zu lösen, das mit dem jeweiligen Platz in Verbindung steht. Ist das Rätsel gelöst, gibt es die nächsten Koordinaten.

Zum Nürnberger Spielefest muss man sich anmelden

Ganz auf den Computer verzichten kann man also nicht. Denn das gesamte Programm des 34. Nürnberger Spielefests findet man im Internet. Außerdem ist für alle Spielrunden und Workshops eine Anmeldung per E-Mail erforderlich – die jeweilige Adresse ist bei den einzelnen Programmpunkten zu finden. Anmeldungen sind bis kurz vor Beginn der einzelnen Spielrunden möglich, so lange sie nicht ausgebucht sind.

Schattenseiten der Spielzeugproduktion

Von der reinen Freude am Spielen abgesehen, wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder auf die Schattenseite der Spielwarenindustrie hinweisen. So findet am Samstag ein Workshop unter folgendem Titel statt: "Fair Toys – schon mal drüber nachgedacht?"

"Wir finden, Spielen ist etwas Schönes. Und wir halten es gleichzeitig nicht aus, dass es solche Schattenseiten hat: Dass in der Produktion Menschenrechte, soziale Standards und Umweltstandards nicht eingehalten werden." Barbara Gruß, Mit-Organisatorin des Nürnberger Spielefests

Die Regionalreferentin der Evangelischen Jugend Nürnberg bietet daher einen Workshop an, bei dem man spielerisch etwas über die Produktionsbedingungen von Spielzeug erfahren kann und wie man dabei mithelfen kann, sie zu verbessern.