Trotz Corona: Mehr Starts und Landungen am Flughafen Hof

Während an den Flughäfen in München und Nürnberg die Passagierzahlen 2020 wegen Corona eingebrochen sind, kann der Hofer Flughafen eine positive Bilanz vorlegen. Mit über 6.000 Starts und Landungen gab es 2020 ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr, als 5.853 Flugbewegungen gezählt wurden. Das sagt Flughafen-Geschäftsführer Hermann Seiferth auf BR-Anfrage.

Vorteil durch Geschäftsflüge am Flughafen Hof

Zwar gibt es seit Jahren keine Linien- und Ferienflüge am Flughafen Hof mehr. Stattdessen ist der Landeplatz aber attraktiv für Geschäftsflieger. Und das ist ein Vorteil in der Pandemie – die Privatmaschinen können trotzdem abheben.

Stützpunkt für Frachtfirma aus Ungarn

Firmen aus Franken, Sachsen und der Oberpfalz haben am Regionalflughafen ihre Maschinen stationiert. Dazu kommen seit 2020 noch sechs Flugzeuge einer Frachtfirma aus Ungarn.

Zum Auftanken auf den Flughafen Hof

Mehreinnahmen gab es zum Beispiel auch, weil die Flughafen-GmbH nun die Tankstelle selbst betreibt – so werde Hof verstärkt zum Zwischentanken von Flugzeugen auf dem Weg von Berlin nach München angesteuert, sagt Flughafen-Geschäftsführer Seiferth.

BMW testet neben der Landebahn

Ein wichtiger Kunde bleibt neben den Geschäftsfliegern der Automobilhersteller BMW. Der Konzern nutzt das Flughafen-Gelände seit Jahren als Teststrecke. Neben der Landebahn prüfen Testfahrer zum Beispiel Assistenzsysteme für Brems- und Ausweichmanöver. Über die genaue Höhe der Pachteinnahmen durch BMW gibt es keine Angaben.

Defizit des Flughafens soll weiter sinken

Die endgültige Bilanz der Flughafen-GmbH soll im Frühjahr vorliegen. Geschäftsführer Seiferth rechnet damit, dass das Betriebskosten-Defizit gesenkt werden konnte. Für 2020 waren rund 650.000 Euro veranschlagt. Von diesen Kosten übernimmt die Stadt Hof 60 Prozent, der Landkreis Hof 40 Prozent. Bis 2018 gehörten der Flughafen-GmbH auch noch der Landkreis Hof, der Vogtlandkreis und die Stadt Plauen an.

Elf Mitarbeiter am Regionalflughafen Hof

Seit dem Aus der Regionalfluglinie Hof-Frankfurt im Jahr 2012 ist das Defizit bereits drastisch gesunken. 2008 lag es noch bei 1,8 Millionen Euro, 2017 dann bei rund 740.000 Euro. Am Hofer Flughafen sind insgesamt sechs Betriebsdienst-Mitarbeiter, vier Lotsen und eine Verwaltungskraft im Einsatz.