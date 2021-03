Trotz Lockerungen: Tattoo-Studios in Bayern ohne Perspektive?

Ein Hygienekonzept, sagt Ramona Wild, das habe ihr Tattoo-Studio schon gehabt, als der deutschen Sprache Begriffe wie Lockdown noch fremd waren. So gehörte etwa das Desinfizieren der Türklinken seit Jahren zum Geschäft, um Ansteckungen zu verhindern. Die 28-Jährige arbeitet als selbstständige Tätowiererin in einem Würzburger Tattoo-Studio. Wann sie wieder tätowieren darf ist unklar – trotz der Lockerungen.

Tattoo-Studios blieben nur in Bayern geschlossen

Anfang März hatten Bund und Länder beschlossen, dass körpernahe Dienstleistungen mit entsprechendem Hygienekonzept wieder öffnen dürfen. So gingen am 8. März überall in Deutschland die Tattoo-Studios wieder ihrer Arbeit nach. Die Ausnahme: der Freistaat Bayern. Einen Plan, unter welchen Umständen auch bayerische Tattoo-Studios wieder aufmachen können, sieht der bayerische Sonderweg nicht vor.

Daraufhin verschickte Ramona Wild E-Mails: An die Regierung von Unterfranken, an die Bayerische Staatsregierung und an das Bayerische Wirtschaftsministerium. Aus letzterem heißt es, dass das Wirtschaftsministerium die Entscheidung der Staatskanzlei bedauere. Diese habe schon im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März festgelegt, dass Bayern im Bereich der körpernahen Dienstleistungen bei der Schließung der Tattoo-Studios sowie Piercingstudios, Permanent-Make-Up-Studios und Massagesalons bleibe.

Staatskanzlei begründet Schließung mit "Umsicht"

"Die Beschränkung auf Friseursalons und andere Dienstleistungen, die zum Zwecke der Körperhygiene und -pflege erforderlich sind, berücksichtigt den Grundsatz der Umsicht und Vorsicht", begründet die Staatskanzlei diesen Schritt. "Ermöglicht werden daher nur diejenigen Dienstleistungen, bei denen wegen der bereits seit längerem bestehenden Schließung ein hoher und dringender Bedarf aus Gründen der Körperhygiene und -pflege entstanden ist und auf die erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere auch ältere Menschen, angewiesen sind", heißt es weiter.

Tätowierer schrieb Hygienekonzept bereits im März 2020

Eine Begründung, die auch den Tätowierer Andy Engel aus Marktsteft im Landkreis Kitzingen sauer macht. Seit zwölf Jahren stehe er mit Kliniken und Ärzten im Kontakt, mache regelmäßige Hygieneschulungen – das sei fester Teil seines Berufs. Bereits vor einem Jahr, zu Beginn der Pandemie während des ersten Lockdowns, hatte ihm die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), empfohlen, ein Hygienekonzept zu schreiben.

In Abstimmung mit zwei Ärzten setzte sich Engel hin und erstellte innerhalb von zwei Wochen ein Konzept mit insgesamt 30 Punkten zur Wiederaufnahme des Tätowierbetriebs. Das sieht unter anderem eine Hygieneschleuse mit Händedesinfektion am Eingang, FFP2-Masken für Kunden und Personal, keine Beratungstermine vor Ort sowie ausreichend Abstand und Plexiglasscheiben zwischen Kundinnen und Kunden vor. 2021 hat er das Papier um das Mitbringen von Corona-Schnelltests erweitert und sein Personal im Umgang mit den Tests schulen lassen.

"Wir wollen arbeiten"

Die Abgeordnete habe daraufhin sein Konzept nach München und Berlin weitergeleitet – dennoch, die Tattoostudios bleiben geschlossen. "Wir würden am Tag ein bis zwei Kunden tätowieren", sagt Engel, und dass nur mit Termin und ausreichend Abstand. "Wir wollen arbeiten", sagt er. "Ich sehe, wie ein Kollege neben dem anderen den Bach runter geht."

Social-Media-Protestaktion der Tätowierer

Bereits im Januar hatte ein Bayreuther Tätowierer auf die Situation vieler Solo-Selbständiger in der Corona-Krise hingewiesen, indem er unter dem Hashtag #ihrmachtunsnackt posierte. Viele weitere Tätowierer in Bayern schlossen sich seiner Aktion an.