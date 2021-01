Trotz Corona-Lockdown: Viele Hamsterfahrten nach Tschechien

Beamte der Grenzpolizei in Furth im Wald haben innerhalb von fünf Tagen 32 Tank- und Einkaufstouristen an der tschechischen Grenze erwischt. Wie die Polizeiinspektion Furth im Wald am Montag mitteilte, reisten zwischen 30. Dezember und 3. Januar die Personen teilweise 200 Kilometer an, um sich Zigaretten in Tschechien zu kaufen.

250 Euro Bußgeld

Die 32 Personen, die keinen triftigen Grund für einen Grenzübertritt vorweisen konnten, mussten sich nach einer Belehrung der Beamten unverzüglich in eine zehn, beziehungsweise bei einem positiven Testergebnis vierzehntägige häusliche Quarantäne begeben. Ihnen droht laut Polizei ein Bußgeld von bis zu 250 Euro.

Hamsterfahrten verboten

Die Polizei warnt eindringlich vor solchen "Hamsterfahrten". Generell ist der Grenzübertritt ohne triftigen Grund seit dem 9. Dezember nicht mehr erlaubt. Deshalb müssen wohl auch zwei junge Männer aus dem Bereich Kelheim mit einer Strafe rechnen. Beide wurden sowohl am Silvesterabend als auch zwei Tage später von der Polizei bei ihrer Ausreise nach Tschechien angetroffen. Als Grund für die Grenzübertritte gaben sie Bordellbesuche an – dabei hätten sie sich eigentlich schon nach dem ersten Bordellbesuch in Quarantäne begeben müssen.

Bei Verletzung der Quarantänepflicht 1000 Euro Bußgeld

Wenn außerdem die Quarantänepflicht verletzt wird, also die Personen zum Beispiel trotzdem einfach wieder arbeiten gehen, verhängt das Landratsamt Cham beispielsweise 1000 Euro Bußgeld. Das wird immer im Einzelfall entschieden.