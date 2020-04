22.04.2020, 19:47 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Trotz Corona: Kundgebung für Grundrechte in Nürnberg

Unter dem Motto „Gesundheit und Grundrechte schützen“ haben am frühen Abend 20 Menschen in der Straße der Menschenrechte in Nürnberg demonstriert. Sie forderten die Staatsregierung auf, das Versammlungsrecht zu wahren.