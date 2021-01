Trotz Corona-Krise weniger Unterfranken überschuldet

Im Regierungsbezirk Unterfranken waren zum Stichtag 1. Oktober 2020 rund 75.000 erwachsene Einwohner überschuldet. Die Zahl der überschuldeten Verbraucher hat sich damit überraschend gegenüber dem Vorjahr um rund ein Prozent verringert: Die Corona-Pandemie hat bislang keine spürbaren negativen Auswirkungen auf die Verbraucherüberschuldung gehabt, heißt es in dem Pressebericht der Creditreform Würzburg. Weiter gestiegen sei indes die Schuldnerquote von älteren Personen ab 70 Jahren.

Höchste Überschuldung in Aschaffenburg

In neun der zwölf Landkreise und kreisfreien Städte Unterfrankens sank die Schuldnerquote im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Im Kreis Miltenberg blieb sie unverändert und in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Kitzingen erhöhte sie sich leicht im Vergleich zum Vorjahr. Der Landkreis Schweinfurt weist die geringste Überschuldungsquote der Verbraucher in Unterfranken auf: Demnach waren hier 4,9 Prozent der Erwachsenenen überschuldet. Wenig Schulden werden auch im Landkreis Würzburg gemacht: hier liegt die Schulderquote bei rund 5,2 Prozent. In Aschaffenburg gibt es mit rund 11 Prozent die höchste Überschuldung der erwachsenen Einwohner in ganz Unterfranken. Danach folgt die Stadt Schweinfurt mit rund 10 Prozent.

Hier geht es zum Corona-Ticker Unterfranken

Konsumüberschuldung gestiegen

Die juristisch relevanten, sogenannten "harten Überschuldungsfälle", wie etwa Zwangspfändungen, sind in Unterfranken zurückgegangen. Allerdings hat die Konsumüberschuldung stark zugenommen: Im Jahr 2020 haben fast 31.600 Menschen in Unterfranken mehr gekauft, als sie bezahlen konnten - im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um mehr als 5 Prozent. Die Zahl der Betroffenen erreichte den höchsten Stand seit zehn Jahren, heißt es.