Trotz Corona-Krise: Arbeitslosenquote sinkt in Schwaben minimal

Die Zahl der Arbeitslosen in Schwaben beträgt laut Bundesagentur für Arbeit im März 39.975. Das sind 2.044 weniger Menschen als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank minimal von 3,8 auf 3,7 Prozent.

Trotz der Probleme in den touristisch geprägten Regionen kommt der schwäbische Arbeitsmarkt bislang etwas besser durch die Corona-Krise als der bayerische Durchschnitt, der bei 3,9 Prozent liegt. Allerdings: Vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote in Schwaben bei nur 2,8 Prozent gelegen.

Arbeitsagentur: "Erfreuliche" Entwicklung in Schwaben

Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, nannte die aktuelle Entwicklung angesichts der Pandemie "sehr erfreulich". "Wir haben viele Mittelständler, die weiter arbeiten können. Und wir haben die starke Logistik-Komponente auch im Raum Augsburg, sodass wir eine leichte Verbesserung der Arbeitslosenquote verzeichnen können", sagt Holtzwart.

Trotz der Probleme in Regionen, die vom Gastgewerbe besonders abhängig sind, wie das Allgäu oder die Stadt Augsburg, zeige sich, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Schwaben auch wieder erholen könne. Man gehe davon aus, dass sich das weiter positiv entwickeln werde, auch wenn es ein langer Weg sei. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen sei zudem beträchtlich gestiegen.

Arbeitslosigkeit in Augsburg am höchsten

Die niedrigste Arbeitslosenquote in Schwaben meldet derzeit der Landkreis Donau-Ries mit 2,4 Prozent. Am höchsten ist die Quote mit 6,5 Prozent in der Stadt Augsburg. Nur die oberfränkische Stadt Hof mit 6,9 Prozent und die Stadt Schweinfurt mit 6,7 Prozent haben eine noch höhere Arbeitslosenquote und damit die schlechtesten Werte in Bayern. Die geringste Arbeitslosigkeit im Freistaat vermeldet erneut der Agenturbezirk Eichstätt mit 2,2 Prozent.