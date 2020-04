Trotz Corona: "IN-Campus" Ingolstadt soll termingerecht starten

Der "IN-Campus" ist das Großprojekt schlechthin in der Region. Auf einer Fläche von rund 85 Fußballfeldern sollen sich bis in zwei Jahren moderne Gewerbe- und Industrieunternehmen ansiedeln. Die ersten Mieter im sogenannten "Projekthaus", einer Art Ideenfabrik, könnten bereits in diesem Jahr ihre Flächen beziehen.

Trotz Coronakrise überwiegt der Optimimus

Daran soll auch die Corona-Krise nichts ändern, versichert der Geschäftsführer der IN-Campus GmbH, Thomas Vogel. Zwar läge eine intensive Zeit hinter allen Entscheidungsträgern, der Optimismus sei aber ungebrochen, so Vogel. Auch sei bis jetzt noch keiner der Mieter abgesprungen.

"Entspannt ist niemand, alle sind angespannt, alle kämpfen mit Corona und mit den täglichen Problemen. Aber dank der funktionierenden Partnerschaft mit der Stadt Ingolstadt werden wir dieses Projekt zu einem guten Ende führen." Thomas Vogel, Geschäftsführer IN-Campus GmbH

Alle hätten an einem Strang gezogen, um die schwierige Situation so gut es geht zu meistern. Die über hundert Planungsbeteiligten hätten im Homeoffice gearbeitet. Der aktuell erwartete Verzug auf der Baustelle soll laut Vogel wieder aufgeholt werden, so dass alle Zeitprognosen bis 2022 eingehalten werden könnten.

Aus Industriebrache wird Technologiepark

Mit dem "IN-Campus" sanieren die Audi AG und die Stadt Ingolstadt gemeinsam das Gelände einer ehemaligen Erdölraffinierie und wandeln diese Industriebrache in einen Technologiepark um. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf fast eine halbe Milliarde Euro.

