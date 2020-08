Trotz Corona hohe Nachfrage bei Erste-Hilfe-Kursen

Anton Müller kniet er vor einer rosafarbenen Gummipuppe. Seit über 40 Jahren ist er hauptamtlich bei den Johannitern, nebenbei ist er noch im Rettungsdienst aktiv. Gerade zeigt er 15 Kursteilnehmern wie eine Herzdruckmassage funktioniert, die wichtigste Form der Ersten Hilfe. Auch in Corona-Zeiten sei es wichtig im Ernstfall Hand anzulegen.

Empfehlung: Alle zwei Jahre Erste-Hilfe-Kurs

Falls es zu einem Notfall kommt, sollte schnell gehandelt werden. Erste-Hilfe kann Leben retten. "Es ist deprimierend, wenn im familiären Bereich Leute herumstehen und nichts gemacht haben", sagt Müller. Die Johanniter empfehlen Erste-Hilfe Kurse alle zwei Jahre aufzufrischen. Müller freut sich deshalb auch über die derzeit erhöhte Nachfrage nach den Kursen.

Sommerhitze und Corona sorgen für erhöhte Nachfrage nach Kursen

Offenbar spielt auch die derzeitige Sommerhitze eine Rolle. "Uns erreichen Anfragen von Menschen, die angesichts der heißen Temperaturen vorbereitet sein wollen, wenn es um gesundheitliche Probleme wegen der momentanen Hitze geht", sagt Theresa Batta vom Regionalverband Unterfranken. Ein anderer Grund für die Nachfrage sei die Corona-Pandemie.

Hauptamtliche Betreuer im sozialen Bereich hätten wegen Corona Minusstunden angesammelt und würden diese durch eine Fortbildung in Erster Hilfe ausgleichen wollen. Auch Führerscheinneulinge nehmen derzeit verstärkt an den Kursen teil, heißt es von der Johannitern. Das liege vor allem daran, dass zu Beginn der Pandemie zunächst keine Kurse stattfinden durften. Die Johanniter in Würzburg haben ihr Kursangebot nun erweitert und bieten zusätzliche Ferienkurse im Würzburger Lehrsaal an. Auch an anderen Standorten wie Aschaffenburg, Miltenberg oder Bad Kissingen gibt es noch freie Plätze für die Zusatzkurse.

Mund-zu-Mund-Beatmung in Corona-Zeiten

Um einer Infektionsgefahr vorzubeugen, wird wegen Corona empfohlen auf eine Mund-zu Mund Beatmung im Ernstfall zu verzichten, sagt Anton Müller. "Um auszuschließen, dass ich mich mit Covid-19 infiziere, sollte man wenigstens die Herzdruckmassage durchführen." Eine entsprechende Empfehlung hat dazu auch der Deutsche Rat für Wiederbelebung ausgesprochen. Eine Beatmung als Wiederbelebungsmaßnahme solle nach Möglichkeit "Profis überlassen" werden, sagt dazu auch Peter Sefrin, Bundesarzt des Deutschen Roten Kreuzes.

Kursteilnehmer: Wenig Angst sich anzustecken

Die etwa 15 Kursteilnehmer an diesem Tag, meist junge Leute, vertreten im Ernstfall die Meinung: "Helfen trotz Corona". Eine Frau sagt: "Wenn ich sehe, die Person könnte sterben, dann würde ich mir nicht so viele Gedanken über Corona machen." Ein anderer sagt: "In einer akut lebensbedrohlichen Situation wäre das Risiko einer möglichen Corona-Infektion nicht so groß, da nicht einschreiten zu wollen."