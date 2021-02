Trotz Corona: "Hochbetrieb" in Hotel und Möbelhaus

Nachmittags in der Hotellobby des Hotels Vier Jahreszeiten: eigentlich Hauptanreisezeit. Bei derzeit zehn Prozent Maximalbelegung stehen an der Rezeption aber gerade nur ein paar Kollegen bereit. In der Lobbybar sitzt ein einzelner Gast und trotzdem ist auf den Zimmern und Suiten viel los.

Alle drei Tage Spülung im Hotel laufen lassen

Denn Frank Schroeder, der Technische Leiter des Hotels und sein Team müssen regelmäßig jeden einzelnen Wasserhahn aufdrehen. "Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, mindestens alle 72 Stunden auf jedem Zimmer zu spülen, um eine Kontamination durch Legionellen im Trinkwasser zu vermeiden", so Schroeder.

Acht bis zehn Stunden täglich sind seine Mitarbeiter nur mit "Wasser laufen lassen" beschäftigt. In einer einzigen Suite können das schon mal zwei Waschbeckenhähne, ein Badewannenhahn, eine Toilettenspülung und zwei Duschhähne sein. Das koste das Hotel jetzt zwar viel Geld, zahle sich aber aus, wenn der Betrieb wieder hochgefahren werde, denn die Kosten einer Kontamination mit Keimen sei gar nicht bezifferbar. "Stellen Sie sich vor, es stünde in der Presse, bei uns sind Legionellen im System."

Hochbetrieb im Möbelhaus

Ortswechsel: in einem Kare-Einrichtungshaus in München. Verkaufsleiter Jami Najib legt sich der Länge nach auf eine rote Sofalandschaft, mit dem Handy im Anschlag berät er per Videocall eine Kundin: "Das ist breit genug, also ich bin knapp zwei Meter. Und da sieht man dann schon, dass ich da locker liegen kann, also da ist viel Platz". Auf Knopfdruck fährt er die Liegefläche aus, geht einmal rundherum und beantwortet die Fragen der Kundin. "4,5 Mal am Tag mache ich so eine Beratung. Vorher erkundigen wir uns, was derjenige will, zeigen dann schon mal Bilder per WhatsApp und dann wird der Videocall vereinbart. Das kommt sehr gut an."

Obwohl also eigentlich kein Kunde da ist, ist virtuell im Möbelhaus derzeit doch ganz schön was los. 50 Prozent der Belegschaft ist im Haus, die Mitarbeiter der Boutique arbeiten im Onlineverkauf mit, denn der boomt. Bestseller? "Definitiv gemütliche Sofalandschaften", sagt Najib und fügt an: "Da sehe ich eine Verbindung zum Anstieg der Netflix-Abos".

Verkäufer erfahren viel über Privatleben der Kunden

Aufgefallen sei ihm auch, dass einige ihre bereits bestellten Sofas dann später doch in einem kleineren Format haben wollten als ursprünglich geordert. "Das sind dann Trennungen. Da zieht der eine Teil in eine kleinere Wohnung und braucht es nun doch nicht mehr so groß. Das fällt wirklich vermehrt auf in der Lockdownzeit." Vor allem über den Videocall bekomme er viel aus dem Privatleben der Kunden mit.

Ob Rückenschmerzen, Homeschooling oder Lockdown-Depression, besprochen wird nicht nur das neue Schlafzimmer oder der bequemere Bürostuhl. "1.000 Besucher sind sonst täglich bei uns vor Ort. Ja, diese Live-Action fehlt natürlich, aber von Einsamkeit kann bei uns Gott sei Dank nicht die Rede sein", so Najib.

Hoteldirektor: Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben

Im Hotel Vier Jahreszeiten durchbricht mittlerweile ein Gast die Stille. Front Office Manager Nils Pirwitz übernimmt das Einchecken, fährt dann das Auto in die Tiefgarage und bringt das Gepäck aufs Zimmer. Eigentlich nicht seine Aufgabe, aber momentan packen alle überall mit an.

Hoteldirektor Holger Schroth betont, das Geschäft derzeit sei zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Trotzdem sei er froh, dass das Hotel überhaupt geöffnet habe. Aber man müsse auch kreativ werden, wenn alle Gäste morgens um acht Uhr gleichzeitig Frühstück bestellten, das Hotel aber gar nicht so viele Kellner im Haus habe. "Da arbeiten wir gerade hauptsächlich mit unseren Azubis, die dürfen ja nicht in Kurzarbeit."

Dass die Durststrecke so lange gehen würde, damit hätte der Hoteldirektor nie gerechnet. Zwei Bereiche des Hotels seien vollkommen gesperrt. Im hinteren Teil würden Bauarbeiten durchgeführt. "Wir können so viel Lärm machen, wie wir wollen, es sind ja kaum Gäste da", so Schroth. Und die Unterhaltsreinigung, etwa der Hotelhalle, die früher an einen externen Betrieb vergeben war, übernimmt jetzt die eigene Mannschaft.