Trotz Corona: Hier feiert Niederbayern Fasching

Um die Faschingszeit, die wegen Corona dieses Jahr nahezu vergessen wird, ein bisschen in Erinnerung zu rufen, haben sich ein paar niederbayerische Vereine Alternativen überlegt. Noch bis zum Faschingsdienstag gibt es unterschiedliche Aktionen online sowie vor Ort.

Faschingsorden für soziale Zwecke

Die Siegenburger Faschingsgesellschaft möchte sich dieses Jahr sozial engagieren. Den Faschingsorden, den sonst nur das Prinzenpaar auf Bällen verleiht, verkauft die Faschingsgesellschaft "Siegonia" dieses Jahr online. Die Erlöse gehen laut Siegonia an die regionale Kinderkrebshilfe, den VKKK Ostbayern e.V. und den Kinderhospizverein Landshut.

Elferrat Kostüme in Schaufenstern

In Vilsbiburg im Landkreis Landshut wurde ein ehemaliges Modehaus aufwendig geschmückt. Faschingsvereine haben die Schaufenster mit Kostümen und Requisiten aus vergangenen Umzügen und Bällen geschmückt. Darunter Uniformen von Prinzen- und Kindergarde, Elferrat sowie Gewänder einiger Prinzenpaare. Normalerweise würde sich am Unsinnigen Donnerstag ein Gaudiwurm durch Vilsbiburg schlängeln. Bis zum Faschingsdienstag bleiben die Fenster als Ersatz dafür bunt.

Online Faschingsalternativen

In Vilsbiburg findet außerdem am Freitag eine Online-Faschingsfeier statt. Der virtuelle "Kolping-Fasching" startet am Freitag um 19.30 Uhr. Der Unsinnige Donnerstag wird also in diesem Jahr zum Unsinnigen Freitag, heißt es in einer Mitteilung. Eine Kostümierung vor dem Rechner ist erwünscht, die drei schönsten Verkleidungen des Abends werden prämiert. Auf der Website Kolping-Vilsbiburg.de soll der Link zum Teilnehmen verfügbar sein.

Umzug in Lego-Version

Auf einen Faschingsumzug muss in Niederbayern dieses Jahr tatsächlich auch nicht verzichtet werden: Ein neunminütiger Umzug aus Vilshofen im Landkreis Passau findet sich auf der Website der Faschingsfreunde Vilusia e.V. Dort kann der Umzug 2021 mit bunt geschmückten Faschingswägen und Lego-Figuren als Akteuren abgerufen werden. Außerdem findet sich auf der Website eine Online-Polonaise zum Mittanzen.