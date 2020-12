Trotz Corona: Frau prostituiert sich aus Geldsorgen

Die Chamer Polizei hat eine Frau ertappt, die illegal als Prostituierte arbeitete. Die um die 30 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Cham hatte sich jeweils mit Freiern in der Kreisstadt Cham zu einem Schäferstündchen in deren Auto oder in ihrem Auto verabredet.

Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Die Polizei, die einen Hinweis erhalten hatte, konnte das Ganze nach einer Überwachung nachweisen. Die Frau gab als Grund für die Prostitution Geldsorgen an. Sie muss sich nun wegen verbotener Prostitution und Verstößen gegen das Corona-Infektionsschutzgesetz verantworten.