Trotz Corona: "Fastnacht in Franken" 2022 soll stattfinden

Die Corona-Pandemie hat vielen Karneval-Veranstaltungen wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch Übertragungen von Umzügen oder Karnevalssitzungen im Fernsehen sind davon betroffen. Viele wurden bereits abgesagt oder stehen unter unsicheren Vorzeichen. Doch ein Termin bleibt im Rennen: Nach aktuellem Stand soll die Kultsendung "Fastnacht in Franken" im Februar 2022 trotz Corona stattfinden.

Die beiden Fastnacht-Produktionen "Die Närrische Weinprobe" und "Wehe wenn wir losgelassen" hingegen werden für die Session 2022 abgesagt. Dazu haben sich der Bayerische Rundfunk und der Fastnacht-Verband Franken nach eingehender Abwägung aller Faktoren entschieden.

Corona-Pandemie erfordert Priorisierung

"Die von den Experten prognostizierte pandemische Entwicklung macht eine verlässliche Planung schwierig und erfordert eine Priorisierung", so die Begründung. Die Ressourcen werden demnach gebündelt, um "Fastnacht in Franken" in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg am Freitag, 18. Februar 2022, möglich zu machen.

Voraufzeichnung statt Live-Sendung

Im Vordergrund der Überlegungen stehe die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeitenden, Mitwirkenden und des Publikums. Aktuell werde ein Hygiene- und Testkonzept erarbeitet, um eine sichere Produktion zu gewährleisten. Geplant ist nach jetzigem Stand allerdings keine Live-Sendung, sondern aus Sicherheitsgründen eine Voraufzeichnung kurz vor dem Sendetermin mit weniger Publikum. Alle Beteiligten eine der Wille, gerade in diesen Zeiten die fränkische Fastnacht in gewohnt hoher Qualität mit beliebten Künstlerinnen und Künstlern in die Wohnzimmer zu bringen.