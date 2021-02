Trotz Corona: Faschingsaktionen in der Oberpfalz

Um die Faschingszeit, die wegen Corona dieses Jahr nahezu vergessen wird, ein wenig in Erinnerung zu rufen, haben sich ein paar Vereine in der Oberpfalz Alternativen überlegt. Noch bis zum Faschingsdienstag gibt es unterschiedliche Aktionen - online sowie vor Ort.

Virtuelle Partys und soziales Engagement

Da die traditionelle "Hexennacht" in Amberg heute ausfallen muss, organisiert der "Round-Table 235 Amberg-Sulzbach" eine Online-Bierverkostung. Laut Veranstalter seien am Abend knapp 600 Teilnehmer zugeschaltet, der Erlös soll für soziale Zwecke gespendet werden. Virtuell findet auch die "SariWari-Faschingsparty" live aus Sarching im Kreis Regensburg im Netz statt. Die Faschingsabteilung des Sportvereins Sarching "SariWari" veranstaltet die Faschingsparty als Corona-Edition unter dem Motto: "Not macht erfinderisch". Am 12. Februar um 19.30 Uhr live auf der Website von "SariWari".

Faschings Drive-In Schnaittenbach

Es gibt auch "reale" Faschingserlebnisse, trotz Corona. In der Oberpfälzer Gemeinde Schnaittenbach öffnet am Samstag der erste Faschings-Drive-In der Region. Bis Faschingsdienstag gibt es laut Veranstalter auf dem Festplatz an der Wernberger-Straße Partystimmung, Süßigkeiten, Speisen und Getränke To-Go. Wie der Bürgermeister von Schnaittenbach, Marcus Eichenmüller, dem BR mitteilt, werden auch die Straßen bunt dekoriert sein mit Plakaten und Luftballons. In der Gemeinde Freudenberg haben Faschingsvereine den Ort ebenfalls bunt dekoriert um ein bisschen Farbe in die "schwarz-weiße" Corona-Zeit zu bringen.

Bayrisch-chinesische Musik in Dietfurt

Da der traditionelle Chinesenfasching dieses Jahr nicht stattfinden kann, hat sich die Stadt Dietfurt ein "virtuelles Schmankerl" auf ihrem Youtube-Kanal und auf ihrer Facebook Seite einfallen lassen. Ab 10 Uhr kann man laut Stadt bayrisch-chinesische Musiktradition des Kaiserpaares digital erleben. Das Motto der Aktion: "Geht nicht, gibt’s nicht...". Wäre nicht Corona, würden heute traditionell die chinesischen Fähnchen über Dietfurt wehen.

Kostenlose Krapfen mit Codewort in Tirschenreuth

In Tirschenreuth gibt es außerdem eine Faschingsaktion, bei der am Freitag Krapfen an Kinder und Jugendliche verteilt werden, die in teilnehmenden Bäckereien das Codewort "Tirschenreuth Helau" sagen, teilt die Stadt Tirschenreuth mit. Insgesamt stünden 750 Krapfen zu Verfügung. Verkleidete Erwachsene würden auch einen Krapfen erhalten, so eine Sprecherin.