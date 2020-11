Trotz Corona: Bayernweit einzigartiger Landratsschoppen gekürt

Der bayernweit einzigartige Landratsschoppen ist in diesem Jahr ein 2019er Stettener Stein Silvaner Kabinett trocken aus dem Karlstadter Stadtteil Stetten. Das gab die Pressestelle des Landratsamts Main-Spessart in Karlstadt bekannt. Der Corona-Pandemie geschuldet, konnte der Landratsschoppen nicht - wie sonst üblich - in einer feierlichen Veranstaltung präsentiert werden.

Landrätin: Wein ist "schlicht und elegant"

Main-Spessart-Landrätin Sabine Sitter (CSU) kommt ins Schwärmen, wenn sie den diesjährigen Landratsschoppen beschreibt. Er sei schlicht, elegant und "sehr präsent im Gaumen".

"Im Duft entfaltet er eine kühle Frische, ein Bouquet von Kräutern wie auf Trockenrasen. Blütig, floral mit ätherischen Anklängen. Die Frucht mundet dezent nach Birne, Honigmelone und Quitte." Sabine Sitter, Landrätin von Main-Spessart, über den Landratsschoppen 2020

Der Landratsschoppen 2020 im Bocksbeutel mit dem charakteristischen Etikett kann unter anderem in den GWF-Winzerkellern im Landkreis erworben werden. Bereits im September hatte Sitter dem Landratsschoppen erstmals einen Schaumwein zur Seite gestellt. Sein Titel: "Die Landrätin".

"Ungeschönter Zecherwein"

Jedes Jahr wird im Landkreis Main-Spessart ein Wein der Winzergemeinschaft Franken (GWF) zum Landratsschoppen gekürt. Dazu muss der Wein im Landkreis Main-Spessart gewachsen und ein "einfacher, ungeschönter Zecherwein" sein, von dem man mehr als einen "Schoppen" trinken kann, ohne betrunken zu sein. Landrat oder Landrätin muss den Wein aussuchen, von dem mindestens 15 000 Liter auf den Markt kommen sollen.

Tradition aus den 60er Jahren

Die Tradition des Landratsschoppens geht auf die 1960er Jahre zurück. Der damalige Landrat von Karlstadt, Erwin Ammann, kehrte oft nach Dienstschluss in das direkt neben dem Amtsgebäude gelegene Hotel "Zum Schwarzen Adler" ein, um dort seinen Schoppen zu trinken. Der pfiffige Gastwirt Heribert Andres gab diesem Wein den Namen "Landratsschoppen" und regte an, jährlich eine Weinlage aus dem Landkreis dafür auszuwählen.