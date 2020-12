Trotz Corona auf Herzogstand übernachtet – Hubschrauber-Rettung

Ein 59-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen nach einem missglückten Abstieg vom Heimgarten von der Bergwacht gerettet werden. Der 59-Jährige war mit zwei Begleitern am Sonntag vom Walchensee aus auf den Herzogstand gewandert. Dort hatten sie auf der Terrasse des Herzogstandhauses übernachtet.

Bergwacht rettet geschwächten, unterkühlten Mann

Am Montag hatte das Trio seine Winterbesteigung fortgesetzt und war nur langsam auf dem Gratweg zum Heimgarten vorwärtsgekommen. Im Laufe des Abstiegs vom Heimgarten am frühen Abend über die Ohlstädter Alm trennte sich die Gruppe. Der 59-Jährige war geschwächt, stürzte auf eisigem Untergrund, kam vom Weg ab und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr auf den Weg retten.

Die Bergwacht musste helfen. Zum Glück des Mannes entdeckte ihn der Helikopter am nächsten Morgen direkt beim ersten Überflug des Geländes. Die anschließende Bergung erfolgte mit Hilfe der Rettungswinde. Der Vermisste war schwach und leicht unterkühlt.

Verletzung der Corona-Ausgangssperre

Ein Nachspiel hat die Mehrtagestour für alle drei Männer. Weil sie bereits den Abend zuvor nicht zu Hause waren, müssen sie wegen der Verletzung der nächtlichen Corona-Ausgangssperre mit einem Bußgeld von je 500 Euro rechnen.

Ob der Mann auch noch für seine Hubschrauber-Rettung durch die Bergwacht zur Kasse gebeten wird, ist noch unklar. Das hängt davon ab, ob er Mitglied im Deutschen Alpenverein oder anderweitig versichert ist.

Der Heimgarten und der Herzogstand

Der Heimgarten ist ein 1.791 Meter hoher Berg in den Walchen- und Kochelseebergen in den Bayerischen Voralpen. Er bildet mit seinem Nachbarn, dem Herzogstand, einen Höhenzug, der dem Estergebirge vorgelagert ist und der nach Norden in das Bayerische Alpenvorland abfällt.