Trotz Corona-Anstieg: Landessynode will Tagung durchziehen

Trotz steigender Infektionszahlen und einer rot leuchtenden bayerischen Corona-Krankenhausampel will das Präsidium der evangelischen Landessynode an der geplanten Präsenztagung in Geiselwind festhalten. Die mehr als 100 Synodalen sollen nach der aktuellen Planung vom 21. bis zum 25. November im Eventzentrum des Autohofs Strohofer in Geiselwind direkt an der Autobahn A 3 persönlich zusammenkommen, teilte die Landeskirche in München mit. Letztes Jahr hatte die Tagung erstmals als Videokonferenz stattgefunden.

Präsenztagung mit abgespecktem Programm

Gleichwohl wird das Programm der Synode wegen der wieder um sich greifenden Corona-Pandemie verändert und abgespeckt. Der vorgelagerte Ausschusstag etwa wird online stattfinden, der Zugang zum Tagungsgebäude mindestens nach 3G-Plus-Regelung beschränkt. Teilnehmen dürfen also nur Genesene, Geimpfte und mit PCR-Test negativ Getestete. Zudem soll es tägliche Test-Möglichkeiten vor Sitzungsbeginn geben. Kurzfristige Änderungen an den Planungen seien noch jederzeit möglich, heißt es.

Bayern gehen Sonderweg bei ihrer Herbsttagung

Die bayerische Landessynode geht damit einen anderen Weg als etwa die aktuell tagende Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Diese hatte spontan die Präsenztagung in Bremen wegen eines Impfdurchbruchs am Vorbereitungstag von Präsenz auf digital umgestellt. Nur das Präsidium und einige andere Personen leiteten die Digitaltagung in Präsenz. Die Landessynode beschließt bei ihren Herbsttagungen traditionell den Haushalt für das nächste Jahr.