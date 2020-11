Trotz Corona: Adventsstress bei Floristinnen in Erlangen

Viele Unternehmen kämpfen in der Corona-Krise um ihre Existenz, Weihnachtsmärkte und Feiern fallen heuer aus. Anders sieht es da bei Floristinnen in Erlangen aus: Seit Wochen ist das Team rund um Birgit Rudelt schon im Dauerstress, um sich auf das Advents- und Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. "Wir waren schon sehr fleißig, etwa 250 Kränze und Gestecke haben wir schon produziert, aber wir haben noch viel vor uns. Bis nächste Woche wollen wir noch weitere 300 fertig haben."

Floristinnen wollen Adventszeit verlängern

Dieses Jahr starten die Floristinnen mit der Fertigung von Kränzen und Deko-Artikeln früher. So versucht das Team, die Adventszeit zu verlängern. Die Hoffnung ist, dass sie so an das Vorjahresgeschäft anknüpfen können, sagt Birgit Rudelt. "Wie es jetzt tatsächlich mit dem Geschäft geht, das wissen wir nicht. Wir arbeiten jetzt drauf zu und wollen den Leuten jede Woche eine neue oder andere Weihnachtswelt zeigen."

Schon am 1. November in den Advent gestartet

Schon seit dem 1. November steht die Ausstellung in der Erlanger Blumenwerkstatt. Alle Räume strotzen nur so vor Weihnachtsstimmung. Die ersten Kunden sind auch schon da und holen sich Anregungen für die Deko daheim. Viele freuen sich auf die Advents- und Weihnachtszeit und wollen ihr Zuhause richtig schön machen. Das Motto: Wenn man schon daheimbleiben soll, dann möglichst gemütlich. So könne man die Pandemie mal für ein paar fröhliche Augenblicke vergessen, erzählen viele Kunden in dem Blumenladen.

"Der Mensch möchte sich zuhause mit schönen Dingen umgeben, die ihm auch ein Stück weit eine heile Welt und Schönheit spenden." Birgit Rudelt, Floristin

Adventskränze mit getrockneten Materialien liegen im Trend

Viele interessiert natürlich auch, was dieses Jahr im Trend liegt? Der Klassiker Rot geht immer, aber Vintage- und Retrolooks sind sehr angesagt, sagt Rudelt. Vor allem Goldtöne sind in den Kränzen häufig zu finden.

In früheren Jahren gab es immer feste Termine für die Adventsausstellung. Die Blumenwerkstatt in Erlangen wurde dann an wenigen Tagen von den Kunden regelrecht überrannt, wie ein kleiner Weihnachtsmarkt. Das geht in Corona-Zeiten natürlich nicht. Abstände könnten bei so was nicht eingehalten werden, sagt die Floristin.

Floristinnen hoffen trotz Corona auf gute Umsätze

Und so hoffen sie trotz Corona auf ein gutes Geschäft. Die letzten beiden Monate des Jahres sind für die Floristen normalerweise die umsatzstärksten. Daheim bleiben und es sich schön machen – in der Blumenwerkstatt setzen sie darauf, dass dieses Motto ihren Umsatz ankurbelt. Die Adventsdeko jedenfalls steht und wird jeden Tag mehr.