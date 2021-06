Trotz Corona: Abiturienten in Bayern glänzen mit guten Noten

Trotz der schwierigen Bedingungen in der Corona-Krise haben Bayerns Abiturienten 2021 besser abgeschnitten als in früheren Jahren. Das geht aus ersten Rückmeldungen der Schulen an das Kultusministerium hervor.

Gesamtdurchschnitt zwischen 2,1 und 2,2

Demnach zeichnet sich ab, dass der Gesamtdurchschnitt voraussichtlich zwischen 2,1 und 2,2 liegen wird. In den Jahren zuvor hatte der Gesamtschnitt zwischen 2,2 und 2,3 gelegen.

"Unsere Abiturienten haben bei den Abiturprüfungen exzellent abgeschnitten. Sie können sehr stolz auf ihre Leistung sein", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Auch den Lehrkräften sei es trotz vieler herausfordernder Situationen wieder gelungen, die Schülerinnen und Schüler bei der Abiturvorbereitung gut zu unterstützen.

Keine großen Abweichungen in Pflichtfächern

Auch im Pflichtfach Deutsch sieht es laut Kultusministerium bisher so aus, als hätten die Schülerinnen und Schüler im Schnitt etwas besser abgeschnitten als in früheren Jahren. In Mathematik gibt es dagegen keine großen Veränderungen. Die Bandbreite der letzten Jahre lag zwischen 2,98 und 3,26.

Aufregung um Mathe-Abitur

Die Abiturprüfung in Mathematik war von vielen Schülerinnen und Schülern als besonders schwierig empfunden worden, teilweise wurde der Vorwurf der Unfairness laut. Sogar eine Online-Petition wurde ins Leben gerufen, mit dem Ziel, dass der Notenschlüssel angepasst wird. Wie das Kultusministerium auf BR-Anfrage mitteilte, wurden die Aufgaben genau überprüft und von Experten als insgesamt gut machbar eingeschätzt.

Ähnliche Aufregung um das Mathe-Abi hatte es bereits vor zwei Jahren gegeben, auch damals war in Online-Petitionen sogar bundesweit die Änderung des Bewertungsschlüssels gefordert worden. Das bayerische Ministerium hatte die Noten dann auch tatsächlich überprüft, aber festgestellt, dass der Abi-Durchschnitt im üblichen Schwankungsbereich lag. Der Bewertungsmaßstab wurde daher nicht geändert.

Endgültige Ergebnisse erst im Juli

Die endgültigen Resultate des diesjährigen Abiturs stehen übrigens erst am Schuljahresende fest - die Prüfungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Einzelne Schüler nutzen derzeit noch die Chance, freiwillig Klausuren nachzuholen, die wegen Corona nicht verpflichtend abgehalten wurden. Rund 35.000 Schülerinnen und Schüler haben an den Abiturprüfungen im Freistaat teilgenommen.