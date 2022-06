Trotz Bedenken: Schweinfurt hält an Landesgartenschau 2026 fest

Die Stadt Schweinfurt hält an den Plänen für die Landesgartenschau 2026 auf einem nordwestlichen Areal der ehemaligen US-Ledward-Kaserne fest. Das ist das Ergebnis der Stadtratssitzung vom Dienstag.

Dort hatten SPD, Freie Wähler, FDP und ödp sogenannte Dringlichkeitsanträge gestellt, um zu erreichen, dass die Stadt vorzeitig aus dem Vertrag mit der Landesgartenchau GmbH aussteigt. Der Stadtrat hatte diese Anträge mit 25 zu 16 Stimmen abgelehnt. Begründet hatten die Gegner der Landesgartenschau ihre Forderung damit, dass die Landesgartenschau hohe Kosten verursache und die Stadt möglicherweise auf einem hohen Defizit sitzen bleiben könnte. Als Gründe dafür sehen sie unter anderem Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs und die steigenden Inflationsraten.

Höhe der Kosten für Landesgartenschau unklar

Der Schweinfurter Baureferent Ralf Brettin warb für die Ausrichtung der Landesgartenschau, weil Förderungen bis zu zwölf Millionen Euro winken könnten. Fragen zur augenblicklichen Kostenschätzung für das Projekt nannte Brettin auch auf mehrmalige Nachfrage jedoch nicht. Der Geschäftsführer der Bayerischen Landesgartenschau GmbH, Martin Richter-Liebald, sagte bei der Sitzung: "Wenn wir die Kosten nennen, machen wir die Landesgartenschau kaputt." Zuletzt waren voraussichtliche Kosten in Höhe von knapp elf Millionen Euro genannt worden.

Stadträte von CSU und Grünen sehen in der Landesgartenschau eine große Chance, um unter anderem die Stadt für nötige Fachkräfte attraktiv zu machen. Weiterhin sehen sie die Landesgartenschau als Klimaschutzprojekt. Sicher in Aussicht gestellte neun Millionen Euro an finanziellen Förderungen sollten als "Geschenk" betrachtet werden, sagte eine CSU-Stadträtin.

Zusätzliche Finanzierung nötig

Mit einem sogenannten "Grünes Band" über den Theodor-Fischer-Platz, den Schelmrasen, den Spitalseeplatz bis hin zur Gutermann-Promenade am Main sollen weitere Projekte zur Begrünung und zur Entsiegelung von Asphalt entstehen. Diese Projekte müssen jedoch zusätzlich finanziert werden.

Weitere Ausstiegs-Möglichkeiten für Schweinfurt

Im Vertrag mit der Bayerischen Landesgartenschau GmbH hat die Stadt Ausstiegsklauseln mit eingearbeitet. Diese sehen vor, dass die Stadt mit sechsmonatiger Kündigungsfrist bis Ende 2022, ab Anfang 2023, ab Anfang 2025 und ab Anfang 2026 aus dem Vertrag aussteigen könnte. Es würden dabei – abhängig vom Ausstiegsdatum – steigende Ausgleichszahlungen im sechsstelligen Eurobereich anfallen.

Kritik an geplanter Landesgartenschau

Schon in der Vergangenheit gab es Kritik an der geplanten Landesgartenschau. Ein Bürgerbegehren wollte statt einer Landesgartenschau auf dem Areal Baumpflanzungen für einen künftigen Stadtwald erreichen. Kritiker fürchten auch, dass die anvisierte Besucherzahl von 574.000 Menschen an geplant 164 Öffnungstagen zwischen April und Oktober 2026 auf dem sieben Hektar großen Areal nicht erreicht werden könnte. Ende Oktober 2020 entschied der Schweinfurter Stadtrat mit 24 zu 18 Stimmen – und zwar von CSU und Grünen – endgültig, die Landesgartenschau auszurichten. Die Opposition im Stadtrat lehnte schon zu diesem Zeitpunkt die Blumenschau ab, unterstützt aber weiterhin die Idee eines Bürgerparks auf dem vorgesehenen Landesgartenschau-Gelände. Bei erwarteten 3.500 Besuchern am Tag sollen rund 8,6 Millionen Euro Einnahmen aus Eintrittsgeldern erzielt werden.

Würzburg musste bei Landesgartenschau draufzahlen

Die Stadt Würzburg musste bei ihrer Landesgartenschau 2018 fünf Millionen Euro nachschießen. Statt erwarten 950.000 Besuchern kamen nur knapp 700.000 auf das rund 30 Hektar große Areal auf dem Gelände eines ehemaligen US-Militärflugplatzes am Hubland. Die Landesgartenschau 2018 in Würzburg war die erste, bei der die Kosten der Durchführung nicht durch Einnahmen gedeckt werden konnten. Um den Besuch attraktiver zu machen, wurde eine Besucherbahn angeschafft. Die aber kostete 250.000 Euro. Und auch die außergewöhnliche Sommerhitze forderte ihren Tribut: Zusätzliches Gießwasser für 100.000 Euro war nötig.