Trotz Bädersterben: Ehrenamt rettet Schwimmunterricht

Wieder mehr Kinder lernen schwimmen, 2024 erwarben insgesamt 5.546 Kinder bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Freistaat das Frühschwimmer-Abzeichen "Seepferdchen" – 2023 waren es 5.220 gewesen. Auch die Zahl der Menschen, die das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold erwarben, nahm 2024 gegenüber dem Vorjahr zu. Insgesamt erteilte die DLRG Bayern im vergangenen Jahr 134.740 Schwimmstunden – rund 9.000 mehr als 2023.

Bundesweit mehr als 95.000 Schwimmabzeichen

Mit diesen Zahlen liegt der bayerische Landesverband im bundesweiten Trend. Die Bundesgeschäftsstelle des Vereins teilte mit, dass die DLRG 2024 bundesweit 95.273 Schwimmabzeichen ausgegeben habe. Dies sei ein Höchstwert in den vergangenen zehn Jahren.

Mehr Ehrenamtliche am Beckenrand

DLRG-Präsidentin Ute Vogt führt dies auf ein Plus an Ehrenamtlichen zurück. "Wir konnten 2024 mehr Menschen gewinnen, die zur Ausbildung zur Verfügung stehen, also am Beckenrand stehen und den Kindern das Schwimmen beibringen." Rund 2.000 Ehrenamtliche sind nach Vereinsangaben in der Schwimmausbildung bei den bayerischen Orts- und Kreisgruppen der DLRG aktiv.

Bundesweit engagierten sich 2024 nach Angaben der Bundesgeschäftsstelle knapp 33.000 Ehrenamtliche in der Schwimmausbildung der DLRG (2023: 31.507). Zusammengenommen investierten sie demnach rund zwei Millionen Stunden ihrer Freizeit, um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Schwimmen beizubringen.

Hauptthema: Schwimmunterricht in den Grundschulen

Allerdings könne noch immer mehr als jedes zweite zehnjährige Kind in Deutschland nicht sicher schwimmen, so die DLRG. "Das Hauptthema ist, dass in vielen Grundschulen das Schwimmen nicht mehr gelernt wird", sagt Vogt. "Das ist eine dramatische Entwicklung, die wir noch nicht stoppen konnten."

2024 sind 411 Menschen in Deutschland ertrunken – eine Zunahme im Vergleich zu den Vorjahren. "Das hängt auch mit dem Wetter zusammen. Je heißer die Sommer, desto mehr Menschen gehen ans Wasser und viele überschätzen ihre Fähigkeiten", sagt Vogt dem BR.