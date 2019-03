Trotz Abzugs aus Deutschland: Britische Armee bleibt im Allgäu

Vertreter der bayerischen Staatskanzlei, der Bundeswehr, von Polizei und Bergwacht werden heute am Ausbildungsstandort der britischen Armee in Oberstdorf erwartet. Der Grund dafür ist eine bayerisch-britische Trainingsbesprechung, doch es wird auch um die weiteren Pläne für den Standort gehen.

Ausbildungsstandort Oberstdorf bleibt erhalten

Denn eigentlich ziehen sich die britischen Streitkräfte aus Deutschland zurück. Bis 2020 werden viele Standorte geschlossen. Doch im Allgäu wollen die Briten bleiben – der Ausbildungsstandort in Oberstdorf soll in vollem Umfang erhalten bleiben, so ein Vertreter der britischen Streitkräfte gegenüber dem BR.

Lehrgänge seit 1955

Etwa 70 Jahre lang hat die Britische Armee größere Gebiete, vor allem in Norddeutschland, als militärischen Stützpunkt genutzt. In Oberstdorf finden seit 1955 Lehrgänge für britische Soldaten statt, seit Oktober 2001 wohnen diese im Hubertushaus.

35 Militärs bilden Soldaten aus

Aktuell arbeiten im Alpine Training Centre etwa 35 Militärs. Britische Soldaten absolvieren dort ein Adventurous Training – eine erlebnisorientierte Ausbildung, die die Soldaten für den aktiven Dienst auf der ganzen Welt schulen soll, so ein Sprecher des Militärs. Mit dem Training sollen Mut, Führungsqualitäten, Selbstvertrauen, Selbstdisziplin, physische Ausdauer und Belastbarkeit gesteigert werden.

Lehrgänge auf dem Berg und im Wasser

Jährlich bildet die britische Armee etwa 8.000 Soldaten in Oberstdorf aus. Im Winter absolvieren sie Lehrgänge in Ski alpin, Ski nordisch und Ski touring. Im Sommer geht es zum Bergsteigen, Klettern, Trekking, Kajak fahren und Gleitschirm fliegen. Aus militärischer Sicht sei dies eine wichtige Ergänzung zur klassischen Ausbildung, so ein Sprecher.