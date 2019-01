Trostberg bekommt eine Sicherheitswacht

Sicherheitswachten gibt es bereits in Traunstein, in Rosenheim und auch in Freilassing. In der Stadt Trostberg wurden für das Ehrenamt vier Männer und vier Frauen ausgewählt. Sie sollen mit wachen Augen durch die Kommune gehen, Missstände melden (zum Beispiel Graffitischmiereien), aber auch der Bevölkerung als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Intensive Schulung

Die Mitglieder der Sicherheitswacht wurden geschult und zu guter Letzt auch geprüft. Zu erkennen sind sie ab sofort im Stadtgebiet an der blauen Jacke mit der Aufschrift Sicherheitswacht, sie führen einen Ausweis mit und tragen ein Funkgerät.

Eine weitere Sicherheitswacht wird in Prien am Chiemsee eingeführt. Anfang kommender Woche gehen dort sechs Ehrenamtliche auf Streife und unterstützen die Arbeit der Polizei.