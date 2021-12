Artikel mit Audio-Inhalten

Trosdorf: Zwei Verletzte und 100.000 Euro Schaden bei Lkw-Brand

Am Mittwochabend ist in Trosdorf im Landkreis Bamberg ein Feuer in einem abgestellten Lkw ausgebrochen. Der Fahrer und ein Zeuge versuchten, den Brand zu löschen. Dabei zogen sie sich Verletzungen zu. Dann traf die Feuerwehr ein.