Trompeten-Konzerte und Tangoabend: "It'z Jazz" in Coburg

Im Rahmen Sommerfestspiele des Coburger Landestheaters startet am Freitag die zweite Ausgabe von "It'z Jazz" im Hofgarten. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag sagte Antoinette Bafas, die künstlerische Leiterin des Jazz-Festivals, die Vorfreude aller Beteiligten sei nach der Pause riesig. Immerhin konnte das Festival wegen Corona im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Bis Sonntag dauert das Spektakel.

Festival-Highlight ist Startrompeter Nils Wülker

Die Highlights des Jazz-Wochenendes im Hofgarten sind die beiden Konzerte des Startrompeters Nils Wülker am Freitag und am Samstag, erklärt Antoinette Bafas. Wülker sei einer der besten Trompeter, den Deutschland und Europa zu bieten habe. Er sei ein Musiker, der keine Berührungsängste habe und verschiedene Genres miteinander kombiniere, so die künstlerische Leiterin. Am Freitagabend tritt Wülker mit seiner Band auf, am Samstag mit dem Philharmonischen Orchester des Landestheaters Coburg.

Synergien in der Krise geschaffen

Bernhard F. Loges, Intendant des Landestheaters Coburg, lobte auf der Pressekonferenz die Zusammenarbeit mit dem Jazzfestival und dem Coburger Marketing. Sie zeige, dass die Stadt mit seinen Kulturinstitutionen zusammenrücke und die Zeit der Krise für Synergien nutze. Am Freitag haben so zum Beispiel 100 Schülerinnen und Schüler aus der Region die Möglichkeit, die Generalprobe mit Trompeter Nils Wülker und dem Orchester zu verfolgen und so Jazz besser kennenzulernen.

Neben den Auftritten mit Nils Wülker finden am Wochenende noch weitere Konzerte im Hofgarten statt, unter anderem ein Tangokonzert am Sonntagabend. Für die Jazz-Konzerte sind noch Restkarten verfügbar.