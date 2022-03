Trommeln und Transparente: Anti-Kriegs-Demo in Aschaffenburg

Die Friedensbewegung in Deutschland hat angesichts der russischen Invasion in der Ukraine dazu aufgerufen, bundesweit lokale Aktions- und Protesttage am Wochenende durchzuführen. Attac Aschaffenburg-Miltenberg und die Kommunale Initiative folgten diesem Aufruf und haben Organisationen und Bürger in Stadt und Land eingeladen. "Lasst uns gegen den Krieg, für eine Politik der gemeinsamen Sicherheit auf die Straße gehen", lautete der Aufruf. Mehr als 250 Menschen versammelten sich um 11.55 Uhr (fünf vor zwölf) auf dem Theaterplatz in Aschaffenburg.

Forderungen an Putin und die NATO

Die gesamte Veranstaltung lief völlig friedlich und störungsfrei ab, so Polizeisprecher Andy Laacke vom Polizeipräsidium Unterfranken. Die Teilnehmer forderten unter anderem einen umgehenden Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine, den sofortigen Stopp aller Kriegshandlungen, keinerlei Waffenlieferungen, Stopp der NATO-Osterweiterung, Solidarität mit der Friedensbewegung in Russland und der Ukraine sowie Solidarität mit allen Geflüchteten. Unter den Teilnehmern waren auch die sogenannten Friedenstrommler mit Transparenten und Fahnen.