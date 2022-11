Trommeln Marke Eigenbau aus dem Landkreis Ansbach

"Das war die allererste, mit der ich auch spielen konnte, mit der ich dann die ersten Gigs gemacht habe und testen konnte. Der Grundstein meiner Firma." Philipp Schwab dreht stolz eine Trommel aus Holz in der Hand, eine Snare-Drum. Inzwischen spielt er nicht mehr darauf – er hat schon ein komplett neues eigens gebautes Schlagzeug in seinem Keller, der voller verschiedener Holztrommeln ist. Der 32-Jährige ist Zimmerermeister und seit zwei Jahren nebenberuflich Trommelbauer.

Alles beginnt mit einem Holzbrett

Statt aus Alu und Metall bestehen die Trommeln von Philipp Schwab nahezu komplett aus Holz. Alles beginnt mit einem großen Holzbrett. Das wird so auf Winkel zurechtgeschnitten, dass einzelne Holzstücke zusammengeleimt einen runden Kessel ergeben. Ist der Leim ausgehärtet, wird gefräst und das Holz geölt. Dazu kommt ein ebenfalls selbst gebauter Holzring, an den die Felle der Drums befestigt werden und Spannböcke, durch die die Schrauben entlang der Trommel führen. Wenn Philipp Schwab das Prozedere zusammenfasst, hört sich alles ziemlich einfach an. Beobachtet man den Zimmerer, ändert man seine Meinung schnell – hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.

Alles selbst beigebracht

Als Zimmermeister kennt sich Philipp Schwab mit Holz aus, in seinem Job hat er jedoch nicht gelernt, wie man Trommeln baut. Er hat viel versucht, ausgemessen und seine erste Trommel sogar verbrannt. Inzwischen ist er routiniert, hat teilweise eigene Geräte gebaut. 30 bis 40 Trommeln hat der 32-Jährige schon gefertigt – genau weiß er nicht, wie viele es sind. Je nach Kundenwunsch dauert es 20 bis 25 Stunden reine Arbeitszeit, bis ein Exemplar fertig ist. Nicht eingerechnet sind hier die Trocknungszeiten von Leim und Öl.