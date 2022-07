Trockenstress für Bäume: Herbst schon Ende Juli?

Hitze-Stress statt Herbstbeginn

Tatsächlich ist der aktuelle vorzeitige Blattabwurf eine akute Trockenstress-Reaktion, mit der Bäume auf eine anhaltende Dürreperiode reagieren. Mit dem herbstlichen Blattabwurf im eigentlichen Sinne hat dieses Naturphänomen nichts zu tun.

Dürre-Reaktion in mehreren Stufen

Um Photosynthese betreiben zu können, nehmen Bäume über ihre Spaltöffnungen CO2 auf und verdunsten Wasser. Ist es heiß und trocken, nutzen sie dafür vor allem den kühleren Vormittag und schließen ihre Spaltöffnungen am Nachmittag. Das spart Wasser im Boden um die Wurzeln. Eine erste Hitzereaktion.

Baum-Dilemma: Verdursten oder Verhungern?

Fehlt irgendwann der Wasser-Nachschub aus dem Boden, "dann schließen die Bäume die Spalt-Öffnungen komplett, um weiteres Verdunsten zu verhindern", sagt Lothar Zimmermann von der bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. So können Bäume aber keine Photosynthese mehr betreiben, einfach gesagt müssen sie sich entscheiden zwischen verhungern oder verdursten. Hält die Trockenheit über längere Zeit an, werden Blätter werden frühzeitig welk und fallen ab. Der Baum muss Ballast loswerden, es geht für ihn ums Überleben. Auch Früchte wie Äpfel oder Kastanien können infolge von Trockenstress früher als sonst abgeworfen werden.

Früher Blattabwurf kein Todesurteil

Ob ein Baum nach einem sehr trockenen Sommer nachhaltig geschädigt wird oder sogar stirbt, hänge immer von der Schwere der Schädigung ab, sagt Lothar Zimmermann. Oft reagieren Bäume im Folgejahr mit weniger und kleineren Blättern auf eine Hitzeperiode. Meist investieren sie als Folge von Trockenstress zunächst in ein verstärktes Tiefenwachstum ihrer Wurzeln. Flach wurzelnde Bäume wie die Birke sind daher für Trockenstress besonders anfällig.

Meteorologin: Blattabwurf-Termin in Bayern nicht früher

Spricht man in der Wissenschaft von Jahreszeiten, werden kalendarische und phänologische Jahreszeiten unterschieden. Die Phänologie beschreibt periodisch wiederkehrende Entwicklungserscheinungen in der Natur und teilt das Jahr in zehn Jahreszeiten ein, vom Vorfrühling bis zu Spätherbst und anschließend Winter. Im phänologischen Kalender läutet das Abwerfen der Blätter der Stieleiche den Winter ein, erklärt Bianca Plückhahn, Agrarmeteorologin beim Deutschen Wetterdienst. "In Bayern ist das der 4. November, und in den letzten 60 Jahren sehen wir da keine große Verschiebung". Der Grund: Die Stieleiche orientiert sich wie viele andere Bäume bei ihrem Termin für den Blattabwurf vor allem am Lichteinfall - und der bleibt trotz Klimawandel stabil. Wärmere Temperaturen hätten vor allem zu Beginn des Jahres Einfluss auf früher einsetzende Blühperioden, sagt die Agrarmeteorologin.

Bäume gießen: "Selten, aber reichlich"

Bäume in der Stadt müssen oftmals größeren Trockenstress überstehen als ihre Artgenossen im Wald. Wegen Verbauungen im Erdreich können sie meist weniger tief wurzeln, auch ist der Boden verdichteter und speichert schlechter Wasser. Wer sich um den darbenden Stadtbaum im Hinterhof sorgt, sollte ihn gießen. Falsch machen kann man dabei wenig, sagt Klaus Körber von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim: "Jeder Tropfen, den man an die Wurzeln bringt, ist besser als nichts. Aber das können ruhig auch mal 200 Liter sein. Ein Eimer nützt in der Regel eher wenig." Auch in Wäldern, die die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft betreut, mussten gerade Neupflanzungen immer wieder bewässert werden. Dort verfolgt man das Prinzip "selten, dafür reichlich" sagt Lothar Zimmermann, damit das Wasser in tiefere Bodenschichten sickert und die jungen Bäume angeregt werden, tiefer zu wurzeln.

Nord-Süd-Gefälle bei Waldbrandgefahr

Noch im Frühjahr waren die Böden an der Waldklimastation in Würzburg gut mit Wasser gesättigt. 19 davon betreibt die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft in ganz Bayern. Die Verlaufskurve lag an der Würzburger Station noch bis Ende April im blau unterlegten Bereich "gesättigt", doch seitdem ging es rapide bergab Richtung rot, also "mangelhaft". Denn seit dem Frühjahr ist im Raum Würzburg viel zu wenig Regen gefallen, im Juni nur ein Drittel des langjährigen Durchschnitts. Zusätzlich lagen die Temperaturen fünf Grad über dem langjährigen Mittel – ein Teufelskreis, weil die Bäume dann noch mehr Wasser aus dem Boden verdunsten, um sich zu kühlen.