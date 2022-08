Trockenster Sommer seit rund 80 Jahren in Teilen Frankens

Seit den 1940er-Jahren wird an den Wetterstationen Regen registriert. Auf der Gesamt-Bayern-Bilanz ist das historische Ausmaß, das Franken in diesem Sommer an Trockenheit erlebt, nicht zu erkennen. Zu oft war Südbayern mit Niederschlägen gesegnet. Gesamtbilanzen von Bundesländern oder gar Ländern können mit ihren Durchschnittswerten Extreme verstecken. Daher ist nach dem Sommer 2022 der Blick auf Franken im Speziellen besonders wichtig,

Unter- und Oberfranken: Trockenster Sommer seit 80 Jahren

Seit rund 80 Jahren wird an Wetterstationen der Regen registriert. Ein Regendefizit wie heuer gab es in Unter- und Oberfranken in diesem Maße noch nie. Die Menschen erlebten hier den trockensten Sommer seit rund 80 Jahren. Nur rund ein Drittel des Solls, also des langjährigen Mittels von 1991 bis 2020, wurde erreicht. In Unterfranken liegen wir damit allein seit 2012 zum siebten Mal unter dem Durchschnitt.