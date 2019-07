Trockensommer: Drachselsrieder müssen Wasser sparen

Die Bayerwaldgemeinde Drachselsried im Landkreis Regen ruft ihre Bürger zum Wassersparen auf. Sparen könne man zum Beispiel beim Gartenspritzen oder Autowaschen, sagt Bürgermeister Hans Hutter. Die Gemeinde hat aber auch schon ein paar öffentliche Wasserhähne zugedreht: Beispielsweise kann man auf dem Drachselsrieder Friedhof kein Wasser mehr entnehmen. Außerdem lässt die Gemeinde die Sportplätze nicht mehr bewässern. Schon am Montag wurde das Wasser im Naturbad Drachselsried zugedreht. Das Bad ist zwar momentan noch geöffnet, könnte aber eventuell nächste Woche geschlossen werden, wenn der Wasserstand durch die fehlende Frischwasserzufuhr zu weit absinkt.

Stark angestiegener Wasserverbrauch in der Gemeinde

Das Problem sind momentan nicht die Wasserquellen, so der Bürgermeister. Die Quellschüttung, also das, was täglich dort an Wasser nachläuft, sei nicht so stark zurückgegangen wie letztes Jahr im heißen Trockensommer. Das Wassersparen sei nötig, weil der Wasserverbrauch so stark angestiegen sei. Im Hauptort Drachselsried, der rund 800 Einwohner hat, werden momentan 260 Kubikmeter Wasser am Tag verbraucht. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei nur 180 Kubikmetern am Tag.

Suche nach neuen Quellen

Von den Wasserspar-Appellen betroffen ist momentan auch nur der Hauptort, nicht die restlichen Dörfer, die zur Gemeinde Drachselsried gehören, die insgesamt rund 2400 Einwohner hat. Nächste Woche soll eine Spezialfirma kommen und in den Wäldern rund um den Ort nach neuen Möglichkeiten für Quellen suchen. Die Gemeinde will zumindest eine weitere Quelle erschließen, eventuell auch einen Tiefbrunnen, wenn man fündig wird. Drachselsried versorgt sich ausschließlich aus eigenen Wasserquellen und hängt nicht, wie viele andere Bayerwaldorte, an der Trinkwassertalsperre in Frauenau.