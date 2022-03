Trockenmauern am Weinberg: Ein aussterbendes Handwerk

Es ist ein sonniger Tag in Klingenberg (Lkr. Miltenberg). In den Weinbergen am Schlossberg setzt Josef Difloe neue Buntsandsteinmauern. Der 67-Jährige reißt Wurzeln aus dem Hang, schaufelt Erde bei Seite, schleppt Steine, klopft sie mit dem Hammer passgenau und schichtet sie kunstvoll aufeinander.

Ganz ohne Mörtel und Fundament entsteht eine Mauer, die nach Möglichkeit „ewig“ hält, erklärt der Trockenmauerbauer mit 45-jähriger Berufserfahrung. Es ist ein Knochenjob. Eigentlich ist Josef Difloe schon in Rente. Er hat aber Freude an der Arbeit, außerdem brauchen ihn die Winzer aus der Region.

Nur zwei Betriebe in der Region

„Neben Josef, gibt es hier in der Gegend nur noch eine Firma, die diese Arbeit macht. Es wird künftig sehr schwer, noch solche Leute zu finden, die das Handwerk beherrschen, das Wissen geht einfach verloren“, sagt Philipp Giegerich.

Der Winzer aus Großheubach und sein Bruder Kilian sind die aktuellen Auftraggeber an dem Weinberg in Klingenberg. Sie haben das brachliegende Stück mit 1600 Quadratmetern gekauft, „weil wir gemerkt haben, was für eine großartige Qualität hier an den Weinbergen in Klingenberg wächst“, erzählt Philipp. Ab Frühjahr 2023 wollen die Brüder dort ihren Wein anbauen.

Sandstein für Mauer von alten Abriss-Häusern

An der Steillage am Klingenberger Schlossberg setzt der Trockenmauerbauer zum Teil komplett neue Mauern, andere werden restauriert. 60 Tonnen Buntsandstein sind für den Hang bereits angeliefert und von Terrasse zu Terrasse getragen worden. 25 Stufen sind es insgesamt, sagt Philipp Giegerich. Die Steine kommen hauptsächlich von alten Abriss-Häusern aus der Gegend. Diese Bruch-Steine eigenen sich besonders für den Trockenmauerbau.