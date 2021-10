Trockenlegung vom Ellertshäuser See: Gefahr durch Schlamm

Bauarbeiten am Ablauf des Stausees

Rund 500 Liter Wasser fließen pro Sekunde von dem Stausee ab. Wenn der See voraussichtlich in den Herbstferien abgefischt ist und das restliche Wasser abgelaufen ist, sollen Bauarbeiten unter anderem am Ablaufsystem durchgeführt werden. Erstmals wurde der Stausee 1983 für Reparaturarbeiten abgelassen. Der "Ellertshäuser See" wurde zwischen 1955 und 1960 vom "Wasser- und Bodenverband ihm ehemaligen Landkreis Hofheim" gebaut. 1970 erwarb ihn der Freistaat Bayern.

Stausee sollte Wasserversorgung sichern

Er ist rund 1.900 Meter lang, hat eine Fläche von 33 Hektar und ist bis zu 14 Meter tief. Das Wasser wird durch einen 240 breiten und 18 Meter hohen Staudamm gehalten. Der Stausee wurde gebaut, um in der niederschlagsarmen Region die Landwirtschaft mit Wasser versorgen zu können. Dafür musste das Wasser jedoch in der Geschichte des Stausees kaum genutzt werden. Heute ist der "Ellertshäuser See" ein beliebtes Naherholungsgebiet für Segler, Paddler und Schwimmer. Die "Ellertshäuser See" ist der zweitälteste angelegte Stausee in Bayern. Der Freistaat unterhält 20 Stauseen in Bayern.